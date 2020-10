Els plans que no et pots perdre aquest dissabte 17

Activitats culturals programades per aquest dissabte 17 d'octubre







Audició-concert amb la cobla La Principal de Banyoles, a Vilatenim

Dissabte 17

Carpa de Vilatenim, a Figueres

17.00 hores

Presentació del llibre "Josep Vallès Rovira. Entre l'alquímia i l'art", a Agullana

Dissabte 17

Sala La Concòrdia d'Agullana

A les 19 hores (també es pot seguir per YouTube)



Teatre "Els Brugarol" de Ramon Madaula, al Teatre de Roses

Dissabte 17

Teatre de Roses

A les 21 hores

Elha organitzat una audició-concert amb la cobla La Principal de Banyoles, a la carpa de Vilatenim. Per accedir-hi, però, cal sol·licitar-ho per correu electrònic a fomentsardana@gmail.com o enviant un missatge de whatsapp al teléfon 661 173 709."Josep Vallès Rovira. Entre l'alquímia i l'art" aplega la trajectòria del, a través de la qual entrem en contacte amb la complexitat de la creació artística en la darrera etapa de la dictadura franquista i el despertar de la democràcia i la llibertat. El llibre s'obre amb un pròleg de Glòria Bosch, i està dividit amb els àmbits de la Família, l'Alquímia i l'Art i es tanca amb la transcripció d'una entrevista-debat entre Arnau Puig i Pep Vallès que va tenir lloc l'any 2018. L'entrevista està documentada amb fotografies de Francesc Guillamet, avui un document excepcional a causa de la desaparició dels dos personatges.

A cals Brugarol -família de l'alta burgesia catalana- la filla, l'Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el primer cognom pel de la mare. "-No abatrem el patriarcat fins que no ens diguem com la mare que ens ha parit.". Per l'Antoni Brugarol és inconcebible que la seva filla ja no es digui Brugarol, un dels cognoms amb més solera de la comarca. Per això, recorrerà a tota mena d'argúcies i xantatges perquè l'Anna es faci enrere.

Ramon Madaula escriu i protagonitza una comèdia familiar amb grans dosis d'humor àcid i intel·ligent que enfronta cara a cara les contradiccions dels seus protagonistes. Dues generacions i dues maneres d'entendre el món en una societat on tots voldríem creure-ns un model de coherència absoluta.





L'obra ha estat guardonada amb el Premi Recull 2020





Teatre: Comèdia Musical 'T'estimo si he begut' al Teatre de Figueres

Dissabte 17 d'octubre

Teatre El Jardí de Figueres

21.00 hores

Teatre 'Vida' de Javier Aranda a la Societat de la Jonquera

Dissabte 17

La Societat de la Jonquera

21.30 hores

Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre presenten T'estimo si he begut d'en un espectacle amb cançons a partir dels relats de l'autora adaptats al teatre per ella mateixa.Històries esbojarrades i contradictòries que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser una mica còmics.. Dues mans i l'univers d'una cistella de costura, així resumeix Javier Aranda seu espectacle i encerta plenament, mai millor explicat:, que commouen gràcies a una tècnica molt depurada i neta; les mans de el titellaire es converteixen en personatges plens de vida que van evolucionant en un esdevenir ple d'enginy, que converteix el cicle de la vida en una sorpresa contínua que no per evident deixa d'estar plena de bon humor. El mascle, la femella, el teatre dins el teatre, l'amor, la vida, el naixement, l'adolescència i el volar sempre lliures, el senzill pas de el temps que s'uneix a una dramatúrgia, que sembla inexistent, i no obstant això sosté totes les accions i les fa creïbles, permetent que l'espectacle vagi crescendo. Hi ha una història per explicar i defensar, hi ha teatre.