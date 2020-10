El Teatre El Jardí de Figueres acull la comèdia musical «T'estimo si he begut»

Fa 25 anys, Dagoll Dagom va estrenar un dels seus muntatges més celebrats: T'odio, amor meu, un musical amb cançons de Cole Porter i contes de Dorothy Parker. Aquesta combinació de literatura irònica i música torna ara amb l'escriptura punyent d'Empar Moliner i les composicions d'Andreu Gallén, autor també de la partitura de Maremar, l'anterior producció de Dagoll Dagom.

T'estimo si he begut és una comèdia amb cançons i històries esbojarrades, plena de personatges res carismàtics, gens agraciats i potser una mica còmics, que reuneix a més el talent de T de Teatre i La Brutal, tots ells dirigits per David Selvas, tots units per portar a escena l'èxit literari d'Empar Moliner T'estimo si he begut aquest dissabte 17 d'octubre a les nou del vespre.

Aquest espectacle amb cançons a partir dels relats d'Empar Moliner adaptats al teatre per ella mateixa presenta històries esbojarrades i contradictòries que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per personatges gens carismàtics, gens agraciats i potser una mica còmics. En paraules de l'autora, «hem triat els contes més divertits encara que també n'hi ha algun tristoi. Espero que les meves obsessions siguin també les vostres. M'agradaria que quan sortiu de veure l'obra també volgueu cantar i abraçar desconeguts (entre els quals m'incloc)».

L'obra T'estimo si he begut està interpretada per David Bagés, Mamen Duch, Mercè Martínez, Marta Pérez, Carme Pla, Àgata Roca i Ernest Villegas.