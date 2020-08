Castelló d'Empúries celebra la seva Festa Major en format reduït, del 6 al 10 d'agost

Del 6 al 10 d'agost arriba la Festa Major de Castelló d'Empúries. Com ja va passar amb les Festes del Carme, s'ha optat per mantenir la celebració en format reduït per tal de poder garantir una festa segura. A la programació s'hi poden trobar actes per a tots els públics: exposicions, cinema a la fresca, concerts, visites guiades, espectacles en diferents formats, un maridatge de vins i el pregó, que enguany serà virtual. Així doncs, divendres a les 18.30 hores, l'Ajuntament desvetllarà a les xarxes socials l'encarregat/da de donar el tret de sortida de la Festa de Sant Llorenç.

Tots els actes programats són gratuïts i es portaran a terme amb aforament limitat, alguns amb reserva d'entrada per tal de tenir un major control del públic assistent. Per fer la reserva cal dirigir-se a les oficines de turisme o descarregar-les a www.castello.cat. En el supòsit de no poder assistir a l'esdeveniment una vegada feta la reserva d'entrada, s'hauria de comunicar enviant un correu electrònic a cultura@castello.cat amb la finalitat que algú altre pugui ocupar els seients.

Coincidint amb l'inici de la Festa Major, s'inaugurarà l'exposició fotogràfica Vivint el 2020 a l'Ecomuseu Farinera.

Amb la celebració de la Festa Major l'Ajuntament vol mostrar el seu suport al sector cultural que ha rebut un fort impacte a causa de la pandèmia provocada per la Covid-19.