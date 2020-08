L'exposició fotogràfica "Vivint el 2020", de Jordi Cassú, s'inaugura dijous a Castelló

L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúrires acull, des d'aquest dijous dia 6 d'agost, l'exposició Vivint el 2020, del fotògraf Jordi Cassú. Tal i com diu el seu autor, "Aquesta exposició neix precisament de les vivències viscudes durant el confinament amb els veïns del barri de l'Hort d'en Negre, quan cada dia, a les vuit del vespre, sortíem a aplaudir els nostres sanitaris. Més tard, hi va haver altres persones de Castelló d'Empúries que es va apuntar al projecte. Aprofito per donar les gràcies a totes elles per participar-hi! ".

La mostra presenta un total 258 fotos de famílies i 12 més en gran format; és a dir, aproximadament 130 famílies castellonines que es van sumar al projecte de fer un retrat amb l'excusa de la Covid.

Però la mostra és molt més que un simple recull de retrats, és una reivindicació de l'ofici del fotògraf ja que en la societat actual en la que es fan milers de fotos amb mòbils i/o càmeres digitals, moltes fotografies no s'acaben imprimint.

La mostra es podrà veure fins el dia 27 de setembre de 2020 i l'entrada és gratuïta. Cal recordar que seguint les mesures de prevenció del Covid-19 adoptades pel museu, la sala d'exposicions té l'aforament limitat a 17 persones.

L'exposició rep el suport de la Diputació de Girona i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.