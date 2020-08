«La gran onada» de Sopa de Cabra es converteix en tsunami a la Ciutadella de Roses

El Festival Sons del Món va inaugurar ahir una nova edició amb l'actuació de Sopa de Cabra que presentava el seu nou disc «La gran onada». Aquest any queda marcat per les mesures de seguretat sanitàries com l'ús obligatori de mascaretes en tot el recinte, no poder-se moure del seient preassignat, els seients col·locats mantenint distància entre assistents, a més de gel hidroalcohòlic a tots els accessos i entrades esglaonades a l'espai de concerts segons la zona del seient.

La zona Village va obrir a les 20h, amb foodtrucks i barra, on el públic hi va fer parada abans de veure el concert. Aquest espai va estar amenitzat per la música de Radio Cassette Night.

amb el tema «Fràgil» la primera cançó del seu darrer àlbum, el qual van presentar amb altres temes com «La gran onada» o «La llibertat». Sopa de Cabra no només va tocar cançons noves, sinó que va fer un viatge musical per tot el seu repertori amb cançons com «Si et quedes amb mi», «Mai podré tornar enrere», «Si et va bé» o «El boig de la ciutat». Unes dues hores de concert en què també hi va haver temps pel record i l'homenatge «a tots aquells que salven vides» i dels que ens han deixat amb la cançó «Seguirem somniant». Com no podria ser d'altra manera, la banda liderada per Gerard Quintana va tocar «L'Empordà» amb el que tot el públic va aixecar-se i cantar a tot pulmó. «Camins» va tancar un concert que havia aconseguit un «sold out» en

