La música al Casino Menestral Figuerenc

L’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc començarà un nou curs amb moltes ganes. El centre d’educació ofereix una formació musical de qualitat, tant per a infants com per als adults que vulguin aprendre a tocar un instrument, així com obtenir de manera amena els coneixements necessaris per entendre i gaudir de la música. El centre compta amb diversos projectes pedagògics propis, per tal que els alumnes puguin escollir l’itinerari que més s’adeqüi a les seves necessitats.

Gràcies a la bona acceptació per part de les famílies, el centre continua oferint el taller Música en família, dirigit a infants de 0 a 3 anys acompanyats de la seva família. També amb els cursos per a tots els nivells i edats, iniciant amb cursos de sensibilització dirigits a nens de 4 a 6 anys i passant per cursos de grau elemental i mitjà per aprendre a tocar un instrument, ja que l’escola ofereix un ampli ventall d’especialització d’instruments tant clàssics com moderns i tradicionals com la tenora i el tible. A més, ofereix la possibilitat de formar part de grups instrumentals, combos i música de cambra.

Són moltes les opcions que ofereix l’Escola de Música del Casino Menestral: música clàssica, moderna, producció musical, improvisació, arranjaments musicals, acompanyament musical enfocat a poder canalitzar les emocions, recursos terapèutics i d’ajuda a la millora física i emocional i fins i tot també ofereix la preparació per obtenir el títol de grau professional i superior.

De fet, molts músics de la comarca que a hores d’ara es dediquen professionalment a la música han sortit del centre figuerenc. Aquest nou curs, els dissabtes al matí continuaran amb el taller teòric-pràctic anomenat Ben a prop del Jazz, on parlaran i entendran la història de la música jazz des del 1890 fins avui, i també unes classes de combo jazz formades per alumnes interessats a aprendre a tocar en grup aquest tipus de música.

Instruments per a l’alumnat

L’escola disposa d’un banc d’instruments que els alumnes podran utilitzar en els inicis del seu aprenentatge. L’escola té orquestra pròpia per a tots aquells alumnes que amb un cert nivell vulguin accedir-hi, i és un bon objectiu per completar la seva formació. També hi ha una coral d’adults, la Coral Germanor Empordanesa.

L’Escola de Música del Casino Menestral ofereix matrícula gratuïta als nens i nenes de 4 a 6 anys, al segon membre d’una mateixa família, i a les persones més grans de 65 anys. També a les famílies nombroses i monoparentals. Les inscripcions s’obren el dia 3 de juny a la web www.casinomenestral.cat i al telèfon 972 678 666.