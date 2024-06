Un veler s'embarranca a Colera i els ocupants van amb llanxa fins a la costa on els auxilien

Un veler va quedar embarrancat aquest diumenge a la nit a Colera arran del temporal marítim que hi havia a la zona de cap Ras.

Els serveis d'emergències es van mobilitzar cap a un quart d'onze de la nit arran de l'alerta que hi havia el veler accidentat. Efectius de Salvament Marítim, Bombers i Mossos d'Esquadra es van traslladar fins a la zona i van veure que la situació marítima era molt complicada, la qual cosa feia perillós aproximar-se al veler.

Tot i això, després van veure com els dos tripulants, una parella d'edat avançada, havien optat per agafar una llanxa lleugera i que havien arribat fins a la costa malgrat la situació meteorològica.

Els Bombers van activar dues dotacions i van assistir la parella, que no estava ferida, però que sí que necessitava ajuda per poder subsistir durant la nit. Els Mossos d'Esquadra els van gestionar un hotel per passar la nit, tot i que, segons els Bombers, la parella volia dormir al ras a la mateixa costa.