Figueres tramita el pla especial que ha de permetre executar per fases la futura ronda nord

L'Ajuntament de Figueres està tramitant el pla especial que ha de permetre executar per fases les obres de la futura ronda nord. L'equip de govern treballa amb la previsió que l'any que ve es pugui aprovar el projecte executiu de la primera part (entre l'N-260 i l'Aigüeta). Això permetria començar les obres a principis del 2026 i estarien valorades en uns 6 milions d'euros. El consistori ja ha elaborat l'avantprojecte d'aquesta infraestructura que ha de permetre millorar la mobilitat i reduir el trànsit pel centre de la ciutat. Aquest és un dels projectes que es van tractar a la segona reunió del Consell del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, que es va celebrar dissabte.

La ronda tindrà dos carrils —un per banda— i començarà just a l'entrada de Figueres venint de Llançà. Discorrerà per l'Aigüeta, els Cendrassos i Horta Capellera fins a l'avinguda Perpinyà i Salvador Dalí, on hauria d'enllaçar amb un tram amb un túnel sota el castell de Sant Ferran —competència de la Generalitat— per connectar amb l'estació de l'AVE.

L'Ajuntament preveu executar-ho en tres fases: la primera des de la carretera de Llançà fins a l'Aigüeta, el segon des de l'Aigüeta fins al Motel i la darrera el túnel sota el castell.