Detecten un cas del virus de la llengua blava en una granja d'ovelles i cabres de Vilademuls

El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat l'aparició d'un cas del virus de llengua blava en una explotació d'oví i cabrum que hi ha a Vilademuls (municipi empordanès adscrit a la comarca del Pla de l'Estany). Després que el Laboratori Central de Veterinària d'Algete del Ministeri d'Agricultura notifiqués el resultat positiu en la mostra, Acció Climàtica ha activat les mesures de prevenció i vigilància per evitar que la malaltia s'estengui. De moment, els tècnics ja fan visites a les explotacions situades a un radi de 20 km per comprovar si hi ha més casos. Malgrat tot, el Govern insisteix que la malaltia no afecta els humans i, per tant, el consum de carn i llet és segur.

En paral·lel, s'ha instaurat la vacunació obligatòria per tots els animals d'espècies ovina i bovina en la zona restringida al voltant de la granja afectada. Això implica a 3.679 explotacions bovines i 1.744 ovines de 20 comarques repartides entre Girona, Barcelona i la Catalunya Central. Per garantir la vacunació, el Departament farà una compra d'un milió de dosis del vaccí per arribar als gairebé 250.000 bovins i els 14.000 ovins que hi ha en aquestes granges. A més, Acció Climàtica recorda que els propietaris de la granja han de comunicat als Serveis Veterinaris Oficials qualsevol sospita que hi hagi compatible amb aquesta malaltia.

Des d'Acció Climàtica també s'ha comunicat de forma oficial a la Comunitat Europea, a la resta de comunitats autònomes i als sectors implicats aquest primer cas detectat al Pla de l'Estany. Es tracta d'una granja d'ovelles i cabres i el veterinari que té l'explotació va avisar de la sospita de la malaltia als Serveis Veterinaris Oficials del Departament. És un cas que ha donat positiu en el serotip 8.

Què és el virus de la llengua blava?

La Llengua blava és una malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, que es transmet d’animal a animal a través d’un vector i no per contacte directe. Concretament, es transmet mitjançant algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, però que en cap cas afecta les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia en funció de l’espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.

La detecció d’aquest cas fa que la comarca del Pla de l’Estany i la província de Girona i de Barcelona perdin l’estatus de zona lliure de malaltia, per la qual cosa, queden regulats sota certes condicions els moviments dels animals susceptibles a la malaltia fins que aquesta zona torni a declarar-se lliure d’aquesta malaltia, que com a mínim durarà 2 anys. El Departament d’Acció Climàtica farà aquesta setmana una reunió amb el sector ramader afectat per tal d’informar-los del cas detectat al Pla de l’Estany, assessorar-los i resoldre els dubtes que puguin sorgir.

Els darrers focus de llengua blava a Catalunya va ser el 2009 pel serotip 1. És la primera vegada que es declara un focus del serotip 8 a Catalunya. Cal recordar que el 2016, el Ministeri, conjuntament amb les comunitats autònomes limítrofes amb França, va obligar a la vacunació obligatòria preventiva enfront del serotip 8.