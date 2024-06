Un refugi a Sant Llorenç de la Muga, nova plataforma de vida en la natura

En una muntanya del Prepirineu Català, entre els pobles de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, a una hora de Figueres, s’erigeix un refugi on els valors de convivència amb la natura i la preservació del patrimoni són l’eix central de la vida quotidiana.

Mas Ferrerós no és només la llar d’Alain i Matthew: «Tenim les portes obertes a persones que estiguin interessades a compartir l’experiència de viure a la naturalesa i vulguin participar a integrar-se al nostre estil de vida», diu Matthew, que va arribar des de Mèxic a Catalunya fa set anys. «Som un grup de gent compromesa amb el respecte, la integritat i els valors humans que vol compartir casa nostra amb gent seriosa que sumi i s’integri a l’harmonia que es viu a casa». Tal com comenta, «busquem ser plataforma per a la gent que vulgui provar com es viu a la naturalesa».

Un somni entre amics

El que va començar com un somni compartit entre amics es va convertir en realitat després d’anys de recerca. Nascut al País Basc, Alain Llopart parla sobre la seva arribada a aquestes terres, descriu com la bellesa i la tranquil·litat de l’entorn el van atrapar i el van convèncer d’establir-se aquí juntament amb el seu amic Matthew. «El fet de no estar envaït per antenes i xarxes d’alta tensió, i el concepte de masia catalana enmig de les muntanyes, sense veïns en quilòmetres a la rodona, em va enamorar» confessa Alain. Després de dos anys de recerca incansable, i quan ja estaven a punt de tirar la tovallola, van trobar mas Ferrerós, un lloc que no només complia amb les seves expectatives, sinó que també els oferia un espai on desenvolupar el seu projecte de vida.

Mas Ferrerós, una antiga masia catalana del segle XVII, és un espai on l’harmonia entre l’ésser humà i el seu entorn pren vida. Dirigit per Matthew Denegrevaught i Alain Llopart, mas Ferrerós és la seu del projecte A.R.Co.P (Associació per la Repoblació i Conservació del Patrimoni), un espai obert a aquells que comparteixen la seva visió i els seus valors.

Actualment, estan en procés d’establir l’associació sense ànim de lucre, amb l’objectiu de no només preservar aquest espai, sinó també de fomentar un intercanvi humà alternatiu al típic del sistema econòmic actual. Busquen residents compromesos, persones autònomes que comparteixin els seus valors i estiguin disposades a participar en la vida comunitària i en la preservació del patrimoni, així com en les tasques de manteniment de la finca, per crear «aquest ambient de connexió i participació comuna». I que a més puguin participar de forma econòmica per mantenir la finca. I és que l’entitat no només brinda estructura i suport a la vida en aquesta llar, sinó que també es dedica a perpetuar el llegat ancestral, sent un mitjà que vinculi la gent a la naturalesa.

Amb aproximadament deu hectàrees d’extensió, la finca ofereix un paisatge impressionant amb vistes directes a França i als Pirineus, on es poden trobar antigues estructures i boscos autòctons. Des de la recuperació de pastures fins a la restauració de sistemes antics i artesanals, mas Ferrerós és un lloc on el passat es barreja amb el present en un esforç per construir un futur sostenible.

