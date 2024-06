Figueres presenta el Comissionat per impulsar el talent, la formació professional i universitària

Figueres ha presentat aquest dissabte al matí el Comissionat del Talent, la Formació Professional i Universitària, aprovat en Ple Municipal aquest dijous, 6 de juny amb l'objectiu d'impulsar el talent, la formació professional i contínua i atraure els estudis universitaris a la ciutat. Aquest comissionat està format per representants de tots els sectors socioeconòmics del territori i de tots els grups polítics del Consistori i presidit per l'exconsellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.

Durant la primera reunió de presentació, celebrada a l'Auditori dels Caputxins, s'han exposat les línies de treball d'aquest òrgan consultor, i posat en comú les inquietuds i propostes de tots els membres en els seus diversos àmbits.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha destacat la importància de la jornadad'avui, "és un dia important pel futur de Figueres i la comarca, la creació d'aquest comissionat posa les bases del camí per repensar i construir el futur de la ciutat, què volem ser i com ho farem, com retenir el talent dels nostres joves, com repensar la formació professional i contínua adaptada a les necessitats dels sectors i del mercat laboral, com implantar de manera realista i coherent els estudis universitaris a Figueres", també puntualitza que aquest grup no treball "no és per fer volar coloms, avui comencem a treballar acompanyats d'un grup de persones de reconegut prestigi i solvència professional perquè ens acompanyin en aquest camí, un grup transversal, amb representació de tots els sectors i també de tots els grups polítics del consistori, perquè per traçar el futur de la ciutat, cal fer-ho entre tots, amb consens i visió col·lectiva." I ha agraït a tots els membres que posin el seu temps, coneixement i prestigi al servei del futur de la ciutat i la comarca.

"Avui comencem a treballar acompanyats d'un grup de persones de reconegut prestigi i solvència professional" Jordi Masquef — Alcalde de Figueres

Àngels Chacón ha destacat que aquest serà un grup de treball, completament despolititzat, que buscarà el màxim consens amb tots els actors socials, empresarials, econòmics i educatius per traçar l'estratègia conjunta i el full de ruta a seguir per millorar l'oferta formativa d'FP, i l'atracció dels estudis universitaris a la ciutat.

La pròxima reunió d'aquest comissionat tindrà lloc el mes de setembre, i els membres que en formen part ho fan sense retribució.