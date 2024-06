Aquests són els efectes del canvi climàtic a l'Alt Empordà

Més nits tropicals, menys glaçades i molts més dies calorosos i assolellats. Aquestes són algunes de les dades referents a les comarques gironines que recull el Butlletí Anual d’Indicadors Climàtics de 2023, un informe que elabora anualment el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). I els resultats gironins no són gaire diferents del conjunt del país, on la temperatura mitjana frega els 2 graus d’increment respecte mitjans del segle XX. El nivell del mar Mediterrani, mesurat a l’Estartit, ha crescut uns deu centímetres en els últims 34 anys.

Al conjunt de Catalunya, els extrems càlids de temperatura, com per exemple el nombre de dies considerats calorosos (és a dir, que registren temperatures màximes superiors als 30 graus) i les nits tropicals i càlides presenten «una tendència evident» cap a l’increment, segons assenyala el Butlletí. I l'Alt Empordà no és una excepció. L’any passat es van registrar 50 dies calorosos més que l’any 1950 a la comarca. Al Gironès, per la seva banda, es van registrar 42 dies calorosos més que l’any 1950 a la comarca del Gironès, amb un increment de 6 dies amb temperatures superiors als 30 graus per cada any que passa.

Aquest increment del nombre de dies calorosos ha anat lligat a un creixement, també, de les ratxes càlides, que corresponen als períodes en què hi ha com a mínim sis dies consecutius amb temperatures especialment elevades. Al Gironès hi va haver l’any passat 30 dies de ratxa càlida més dels que es van registrar l’any 1950, mentre que a l’Alt Empordà se n’han registrat gairebé 32 més.

I si els dies de calor s’han incrementat, també ho han fet les nits tropicals (és a dir, les que registren mínimes de 20 graus o més), tot i que el seu creixement ha estat més moderat. A la comarca del Gironès, durant el 2023 es van registrar 4 nits tropicals més de mitjana, mentre que a l’Alt Empordà, de nou, la situació va ser extrema i se’n van sumar 10. De tota manera, les nits tropicals són més habituals al sud del país, sobretot al litoral de Barcelona i Tarragona.

Per contra, les glaçades i els dies freds són cada cop menys habituals. Al Gironès s’han registrat gairebé vuit dies freds menys que a mitjans del segle XX, mentre que a l’Alt Empordà han estat set. A les dues comarques també s’han registrat cinc nits fredes menys. Finalment, hi ha hagut també nou dies menys de glaçades.

Estudi del nivell i la temperatura del mar

D’altra banda, l’estudi també analitza el nivell i la temperatura del mar a l’Estartit, gràcies a les medicions realitzades per Josep Pascual. En aquest cas, s’ha detectat que, duran tel 2023, la temperatura mitjana del mar en superfície va mantenir-se a 18,3 graus, el mateix de l’any anterior, el que suposa un rècord i un increment d’1,4 graus respecte la mitjana d’entre 1981 i 2010. En el període entre 1974 i el 2023, la temperatura marítima ha incrementat a un ritme de +0,35 graus per dècada.

Pel que fa al nivell del mar, s’ha incrementat tres centímetres per decenni, entre 1990 i 2023. És a dir, s’ha produït un increment d’entre deu i onze centímetres al llarg d’aquest període.