La Fundació Salut Empordà beca un estudi per reduir el dolor en ferides greus

Un estudi sobre una nova aplicació per reduir el dolor en ferides complexes ha resultat premiat amb la III Beca de Recerca de la Fundació Salut Empordà (FSE). El treball ha estat liderat per Patrícia Santa, infermera de l’Hospital de Figueres experta en cures complexes. "La cura de les ferides és dels moments assistencials més dolorosos, ja que implica retirada dels apòsits, neteja de la ferida, etc., però alhora la cura és fonamental per assegurar una bona cicatrització. Així i tot, aquest dolor sovint dificulta molt poder fer aquestes cures i els analgèsics no sempre són eficaços o poden derivar en efectes adversos greus", exposa l’autora de l’estudi, que ha comptat amb la col·laboració d’un equip multidisciplinari, format per professionals expertes en malalties infeccioses i personal de salut laboral i prevenció de riscos laborals (la metgessa Sònia Vega i les infermeres Anna Frigola, Pilar Girbal i Montse Guitart).

"Aquest és un exemple de treball en equip que li ha valgut una bona puntuació, a més d’una proposta interessant, aplicable i d’alt interès clínic" Pere Plaja — Director de Recerca, Innovació i Desenvolupament de la FSE

Aquest estudi vol introduir un producte que s’utilitza àmpliament com a anestèsic per a intervencions quirúrgiques i que ha començat a utilitzar-se de forma tòpica en aquest tipus de ferida. A més, alguns autors han suggerit un possible efecte antimicrobià que podria reduir les infeccions de les ferides associades als embolcalls cel·lulars que apareixen entorn de les ferides i que aquest tractament arribaria a dissoldre. Finalment, també es valoraran aspectes de protecció dels professionals en l’ús d’aquesta tècnica. "Aquest és un exemple de treball en equip que li ha valgut una bona puntuació, a més d’una proposta interessant, aplicable i d’alt interès clínic", ha recalcat el director de Recerca, Innovació i Desenvolupament de la FSE, Pere Plaja, responsable d’atorgar la Beca en nom de la Fundació. En aquesta convocatòria, finançada a través de les aportacions externes al fons de recerca de la Fundació Salut Empordà, es van avaluar vuit projectes finalistes amb propostes d’alt nivell. La creació dels projectes per a la Beca de Recerca de la Fundació és un mecanisme que serveix per generar propostes que després poden optar a diferents subvencions o ser finançades gràcies al suport d’entitats compromeses amb la recerca i amb la comarca.