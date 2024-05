Alerta per fortes pluges a partir del migdia a l'Empordà

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta de fortes pluges aquest dijous a l'Empordà i la resta de comarques de Girona. Hi ha un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja a tota la província. Segons la previsió, podrien descarregar tempestes i aquestes podrien anar acompanyades de calamarsa o pedra.

⚠️El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠️



➡ Dj. 14:00 - Dv. 02:00 h

➡ Probabilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts

➡ Grau de perill màxim: 🟡 2/6



Hora local (h) = T.U.+2 htt pic.twitter.com/8rWMxb9ImH — Meteocat (@meteocat) May 29, 2024

Es preveuen que els xàfecs puguin deixar més de 20 litres en mitja hora a partir d'aquest migdia i durant la tarda a qualsevol punt del territori gironí. Per tant, caldrà dur el paraigua a sobre.

Més pluja

De cara a divendres i dissabte, també hi ha probabilitat de precipitacions a l'Empordà i en punts de les comarques gironines, però el Meteocat, ara per ara, no ha emès cap avís de perill.