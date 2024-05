Requisen 6.902 articles falsificats a Els Límits i a Roses valorats en un milió d'euros

La Guàrdia Civil ha requisat 6.902 articles falsificats als Límits de la Jonquera i a Roses valorats en un milió d'euros. Ho ha fet durant la inspecció de tres locals on els agents també han deixat com a investigats els tres responsables dels comerços. En aquests dispositius hi van participar una setantena d'agents del cos policial.

Les dues actuacions de l'Alt Empordà es van fer el cap de setmana passat i són el resultat de les informacions rebudes al cos policial a través de les denúncies de marques comercials que posaven en coneixement de la Guàrdia Civil que en dos locals d'Els Límits i un de Roses hi hauria exposats articles suposadament falsificats.

Confirmar les sospites

Els agents van iniciar una investigació per constatar l'existència dels locals i per confirmar les sospites. El dissabte dia 25 de maig, la Guàrdia Civil va escorcollar els dos locals del nucli d'Els Límits i, l'endemà, el de Roses. Els policies van poder constatar que s'hi venien diferents articles tèxtils de marques de reconegut prestigi i els propietaris no en va poder demostrar la seva adquisició legal. En total, es van comptabilitzar 6.902 articles valorats, segons les marques, en un milió d'euros. Per tot això, els tres propietaris dels comerços van quedar com a investigats.

Els agents van instruir diligències policials de les actuacions per suposats delictes contra la propietat industrial, que van quedar en mans del jutjat en funcions de Guàrdia de Figueres.

Prop de 6 milions

Durant aquest any 2024, la Guàrdia Civil de Girona ja ha confiscat un total de 14.880 articles falsificats valorats en 5,88 milions d'euros.