Un altre incendi a Figueres posa en alerta els veïns del Parc de les Aigües

Efectius dels Bombers de la Generalitat, la Guàrdia Urbana i el SEM han participat, aquest dilluns al vespre, en les tasques d'extinció i prevenció d'un incendi ocorregut dins de l'estructura de l'antic Mas Torrent del Parc de les Aigües de Figueres. Els serveis d'emergència han apagat el foc que havia generat una fumarada blanca en un dels coberts de la masia, de propietat municipal. La presència dels vehicles dins del recinte del Parc ha alertat de nou els veïns dels diversos barris que l'envolten.

Precedent recent

El sinistre ha ocorregut just al costat de la tanca de xiprers que es va cremar setmanes enrere, la qual cosa ha generat la lògica preocupació veïnal. Els Bombers van haver de tallar les branques de diversos arbres del pati interior del Mas per evitar mals majors.

Els xiprers talats després d'haver estat calcinats en un incendi anterior / Santi Coll

Pel que fa als xiprers damnificats en el succés anterior, després d'esperar un temps prudencial per veure si algun rebrotava, l'àrea de Parcs i Jardins ha procedit a talar-los, deixant al descobert aquesta part del recinte on hi ha la Font de les Pilars.

Bombers i Guàrdia Urbana dins del Mas Torrent de Figueres / Santi Coll

El Parc de les Aigües va rebre el premi FAD d'arquitectura del 2011. Des de la seva urbanització, l'Ajuntament de Figueres ha mantingut tancat el Mas Torrent, sense que hagi pogut evitar els actes constants de vandalisme que ha patit. Els diferents governs municipals han anat proposant projectes per a aprofitar l'espai com a equipament públic, però cap ha reeixit fins ara.