Llançà elabora sabons solidaris per als pacients oncològics

Sabons del Vent sorgeix a Llançà com a iniciativa solidària amb el propòsit d’elaborar un sabó artesanal i natural d’ús diari, especialment pensat per a persones en tractament de quimioteràpia que sofreixen alteracions en la pell, específicament als peus. Així neix el seu producte estrella, el sabó de coco, elaborat a mà amb productes 100% naturals i cuidant cada pas del procés per a conservar totes les propietats naturals dels ingredients. Els beneficis de la venda es destinen a la Fundació Oncolliga.

L’equip de Sabons del Vent està format per Maise Cunill, podòloga i naturòpata, i Eli Casas, mestra i experta en olis essencials. Cunill lidera actualment un projecte de recerca on aborda la relació entre el càncer i els seus efectes en la salut dels peus. L’estudi es duu a terme en col·laboració amb l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà. "Arran d’aquest projecte va sorgir la nostra iniciativa conjunta, ja que l’oli de coco i el sabó de coco són beneficiosos per a hidratar la pell, d’aquesta manera vam decidir emprendre aquest projecte juntes", explica Casas.

Després de diversos assajos, van trobar el sabó de coco que els funcionava bé i ja fa un any que van decidir arrencar amb el projecte. A banda elaboren d’altres varietats amb propietats terapèutiques diferents. "Per exemple, el de menta és ideal per a pells grasses, mentre que el de calèndula o rosa mosqueta són bàsics que tenen molt èxit. També venem barres de loció hidratant". A vegades també innoven, com quan elaborem un sabó dedicat a la Fira de la Ratafia de Besalú el desembre passat.

Els seus productes són una mescla d’olis essencials amb glicerina natural i vegetal. Es poden trobar a les fires de segona mà que es realitzen el primer diumenge de cada mes a Llançà. L’acollida dels productes ha estat molt bona, tant perquè ens coneixen al poble com per la causa que secundem. "Continuem utilitzant receptes tradicionals per a elaborar els nostres productes, els quals són cada vegada més valorats i demandats. Ara la gent busca cuidar-se amb productes lliures de residus, sabons sòlids en lloc de líquids, olis essencials i productes naturals sense tòxics". L’abril passat vam realitzar una donació de 1.200 euros a la Fundació.