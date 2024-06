Un estiu vivint la música a la Comunitat Valenciana

Amb l'estiu en el seu màxim apogeu, el País Valencià representa una destinació turística ideal per a un viatge de cap de setmana o una escapada, ja que el mes està ple d'una variada oferta musical. Sol, platja i música per gaudir de les caloroses jornades estiuenques.

El Llevant sempre s'ha caracteritzat per ser un enclavament ideal a l'hora de cercar platges càlides i de fàcil accés. Suposa la destinació turística de referència per a molts viatgers d'interior (i també de fora), per això l'oferta de festivals musicals a l'abast del turista representa un valor afegit a les jornades de platja i descans.

Un dels esdeveniments destacats és el Festival Internacional de Benicàssim , localitzat a Castelló. Entre els dies 18 i 20 de juliol, el certamen celebrarà gairebé les tres dècades d'existència. Per a l'edició número 28 ha configurat un cartell que suposa un autèntic qui és qui dels artistes imprescindibles del moment. Sons urbans, guitarres dures, dolces melodies, himnes festivalers i molta pista de ball es donen la mà al FIB, amb l'objectiu d'oferir tres jornades plenes de música i diversió per a tots els assistents.

Trepitjaran els escenaris del festival artistes com Black Eyed Peas , The Libertines , Royal Blood , Yungblud , Arde Bogotà , Lori Meyers , Delaporte , Cupido , La Bien Querida , Cariño , Depresión Sonora , Triángulo de Amor Bizarro .

Podran gaudir-se grups com Suede, Izal, La Plazuela, Ginebras, Sidonie, El Columpio Asesino, Delaporte o Hidrogenesse, entre molts altres; encara que el plat fort serà l'actuació dels mítics Pixies, què posaran tot el públic a cantar allò de “where is my mind?”.

La música urbana també tindrà representació al Latin Fest 2024, que, en una única jornada, celebrada el 13 de juliol, farà ballar tots els assistents amb els ritmes de Jhayco, JC Reyes, Blessd o el llegendari Arcangel. Una opció ideal per ballar fins que es faci de dia.

Per tancar el recorregut musical, no hi ha millor opció que recomanar el Feslloc, festival amb més de deu anys d'història, creat per promoure i donar espai a la música en valencià. Celebrat de l'11 al 13 de juliol, actuaran formacions com BuHos, Xavi Sarrià, Pep Gimeno ‘Botifarra’, Julieta i Figa Flawas.