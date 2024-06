Qui ha guanyat els Premis Amos de l'Àrea 2023/24 del futbol a l'Alt Empordà?

Els Premis Amos de l’Àrea 2023/24 tornaran a premiar, per tretzè any, els porters i els golejadors més encertats de les 11 categories de futbol territorial amb equips representants de l'Alt Empordà, entre Tercera RFEF i Quarta Catalana masculina, i entre Primera Catalana i Amateur Futbol-7 femenina. Enguany també s'hi inclourà el futbol sala femení i masculí de Primera i de Segona Catalana.

La gran festa del futbol regional altempordanès està impulsada per EMPORDÀ i Prensa Ibérica amb el patrocini de Garatge Sala i el suport de l’Ajuntament de Figueres, la Diputació de Girona i el Consell Esportiu de l’Alt Empordà, amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol i el Comitè Tècnic d’Àrbitres. La gala d'entrega dels guardons tindrà lloc aquest dijous 20 de juny (19.30 h) a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. L'entrada és lliure, amb espai limitat, i us hi podeu inscriure aquí.

GUANYADORS DELS AMOS DE L'ÀREA 2023/24

GOLEJADORS

TERCERA RFEF | ERIC PIMENTEL "PIME" (L'ESCALA) El davanter de Santa Llogaia d’Àlguema ha anotat el seu rècord personal (18 gols) en un L’Escala que debutava a la Tercera RFEF i que ha acabat setè. El pistoler, que té 27 anys i aixeca el seu segon Amos de l’Àrea seguit, té passat a un grapat d’equips: Palamós, Girona B, Figueres, Horta, Banyoles i Vilassar de Mar.

LLIGA ELIT | KHALID NOUREDDINE (FIGUERES) El davanter d’Agadir ha marcat 12 gols a la lliga regular que van empènyer a la Unió a disputar el play-off d’ascens per pujar a Tercera RFEF. Khalid, de 21 anys i format al planter del Figueres, va tornar a Vilatenim l’estiu passat després del pas pel filial del Granada, el Manresa i el Badalona.

PRIMERA CATALANA | ALIOUNE GUEYE (ROSES) El davanter nascut fa 27 anys al Senegal i resident a Roses ha estat un dels protagonistes en la salvació dels de Mas Oliva en l’any del debut. Ali, ex del Base Roses, marca gols a la categoria que sigui, ja que ha estat pitxitxi a Tercera, Segona i ara a Primera Catalana. Aquest cop aixecarà el seu quart Amos de l’Àrea.

SEGONA CATALANA | EDGAR ALMENDROS (LA JONQUERA) El davanter de La Jonquera va pescar el pitxitxi altempordanès de Segona Catalana després de marcar un doblet de gols a l’última jornada, tot superant Pol Compte (Empuriabrava-Castelló). El jugador gironí de 21 anys també ha defensat els colors del Gironès-Sàbat, Girona, Figueres i Vilablareix.

TERCERA CATALANA | ALPHA DIALLO (SANT PERE PESCADOR) El davanter groc-i-negre ha anotat 27 gols, assolint un ampli avantatge respecte als seus perseguidors. L’olfacte del corpulent jugador ha permès al Sant Pere Pescador acabar subcampió de Tercera Catalana. Alpha, que va tornar al club fa un any procedent del Roses, aixeca el seu segon Amos de l’Àrea.

QUARTA CATALANA G.2 | HAIMADOU KONTEH (CAMALLERA) Haimadou ha estat el màxim realitzador gironí, des de Primera Divisió fins a Quarta Catalana, amb 48 gols amb el Camallera, campió del grup 2 de Quarta Catalana. Té 26 anys, és de Gàmbia i actualment viu al barri de Pont Major de Girona. També ha jugat al Can Gibert i al Bons Aires, i a handbol al Bordils.

QUARTA CATALANA G.1 | VICENÇ LLORET (ROSES CITY B) Haima ha estat el pitxitxi de Quarta amb 48 gols, però els 37 de Vicenç Lloret, en l’altre grup, no es podien passar per alt i també es premiaran als Amos de l’Àrea. El davanter rosinc del filial del Roses City, de 24 anys, ha estat el tercer màxim golejador gironí. Té passat a l’Esplais, Figueres, Roses, Llançà i l’Armentera.

PRIMERA CATALANA | LAIA PALOMERAS (FIGUERES) Fins la temporada passada era central, la van col·locar com a davantera per urgència i aquest exercici s’ha convertit en la màxima golejadora comarcal de Primera Catalana amb 33 gols amb el Figueres. Laia Palomeras, figuerenca de 23 anys, també ha defensat els colors del Sant Pere Pescador, L’Estartit i Cabanes.

SEGONA CATALANA | ALEXANDRA CORTIZO (ROSES) Alexandra Cortizo ha anotat 17 gols en la seva primera temporada amb el Roses. La davantera de Castelló d’Empúries, de 20 anys, es va formar al Sant Pere Pescador i a l’Esplais, amb qui el 2022 va fer història en convertir-se en la primera futbolista en disputar un partit oficial de lliga amb un equip sènior masculí, a Quarta Catalana.

AMATEUR FUTBOL-7 | BARBARA PIETRYKA (CAMALLERA) La davantera polonesa ha marcat 33 gols, el seu rècord personal i que supera els registres de les últimes dues temporades (32 i 30) que ja li van valdre aixecar el trofeu Amos de l’Àrea. Barbara, de 37 anys i resident actualment a Llampaies, ha completat la seva cinquena temporada al Camallera.

PRIMERA CATALANA FUTBOL SALA | DIEGO ÁLVAREZ (FS VILAFANT) L’encert del jove jugador vilafantenc, de 19 anys, ha estat una de les claus perquè el FS Vilafant s’hagi proclamat campió de lliga i ascendeixi a Divisió d’Honor. Diego prové del futbol-11, on va jugar en el futbol base del Figueres, i ha format un atac letal amb Isma Jiménez, Arnau Díaz, Eric Jacobs i Aleix Pinadell.

SEGONA CATALANA FUTBOL SALA | AROA BRAVO (FS VILAFANT) La davantera de Castelló d’Empúries ha marcat 22 gols en l’estrena del primer equip femení de FSVilafant de la història. Aroa, de 24 anys, marca gols a la modalitat de futbol que sigui. Havia aixecat dos Amos de l’Àrea a futbol-11 amb el Figueres i també ha jugat a l’Esplais, Girona, Pontenc i Cabanes.

PORTERS

LLIGA ELIT | ALBERT QUINTANAS "QUINTI" (FIGUERES) Quinti ha estat, amb les seves aturades, clau perquè el Figueres s’hagi classificat pel play-off d’ascens a Tercera RFEF. El jugador de Banyoles, de 31 anys, ha rebut menys d’un gol per partit de mitjana i aixeca el seu segon Amos de l’Àrea. Té passat al Girona, Santboià, Olot, Palamós, L’Escala i Porqueres.

PRIMERA CATALANA | IAN DORÉ (ROSES) El rosinc, de 21 anys, ha jugat més de la meitat dels partits en l’estrena tranquil·la de l’AE Roses a Primera Catalana. El corpulent porter havia tingut poc protagonisme els darrers anys al Peralada i al Figueres i enguany ha recuperat el tro. Ian també ha passat per clubs com el Base Roses i la Jonquera.

SEGONA CATALANA | SERGI JUHER (LA JONQUERA) El porter llançanenc, de 23 anys, ha aixecat l’Amos de l’Àrea després de disputar la meitat dels enfrontaments amb La Jonquera. Una lesió a l’espatlla i al genoll li han impedit tenir més regularitat. Juher va fitxar pels fronterers fa dos anys després de fer tota la carrera al club del seu poble, el Llançà.

TERCERA CATALANA | PAPA DAMBALLY (SANT PERE PESCADOR) El porter nascut a Gàmbia fa 25 anys i resident a Figueres des que era un nen té passat al Vila-sacra i al Sant Miquel de Fluvià. Papa es va apassionar pel futbol en partits lúdics al barri de la Marca de l’Ham. Enguany ha fitxat pel Sant Pere Pescador, on ha compartit posició amb Lamin Kijera «Toldo» i amb Rubén Roca.

QUARTA CATALANA | ADRIÁN GARCÍA (ESPLAIS) El porter d’Empuriabrava, de 27 anys, s’ha convertit en el més sòlid de la categoria i de tot el futbol gironí amb un coeficient de 0,61. Adrián té passat a l’Empuriabrava-Castelló, Vila-sacra i al desaparegut Empuriabrava i la seves aturades han contribuït a què l’Esplais hagi acabat campió de Quarta Catalana.

PRIMERA CATALANA | JÚLIA VILA (FIGUERES) La portera de Figueres té passat al planter del Cabanes i la temporada anterior va jugar a una universitat dels Estats Units. Júlia, de 22 anys, va deixar el soccer l’estiu passat per emprendre una nova aventura al Figueres, on ha compartit posició amb Fatu Balde, guanyadora de l’anterior Amos de l’Àrea de Primera Catalana.

SEGONA CATALANA | ERIKA FRAGUAS (ROSES) La jove jugadora rosinca, de 18 anys i d’encara edat juvenil, havia provat la boxa i l’handbol abans de posar-se les botes. Es va iniciar en el món del futbol fa poc temps al Roses, com a jugadora de camp, a la posició de carrilera, i l’estiu passat va optar per col·locar-se a sota els pals de Mas Oliva.

AMATEUR FUTBOL-7 | MARINA TORRES (CAMALLERA) La figuerenca ha estat titular indiscutible en l’estrena al Camallera. Marina, de 26 anys, ha sentit nostàlgia perquè, com a sènior, ha jugat els partits en camps de futbol-7, recordant l’etapa de formació. Té passat a equips com Borrassà, Llers, Vilamalla, Cabanes, Vila-sacra, Sant Pere Pescador, Figueres, Pontenc i Cassà.

PRIMERA CATALANA FUTBOL SALA | LLUC COLOMER (FS VILAFANT) El porter de Vilafant, de 22 anys, ha completat una gran temporada ja que també ha assolit el títol de campió de lliga. Lluc va començar l’etapa de futbol a la gespa, a la Penya Unionista Figueres. Després d’aparcar el futbol, fa tres anys el va reprendre, però en aquest cas ja a la pista, amb el FS Vilafant, amb un grup d’amics.