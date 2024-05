Detenen a Portbou un acusat de violar una menor quan s'intentava fugar per la frontera

La Policia Nacional ha detingut a Portbou un jove acusat d'una agressió sexual amb penetració a una menor quan s'intentava fugar en tren per la frontera. L'arrestat té 18 anys, és estranger i comptava amb una prohibició de sortida del país per part d'un jutjat de Rubí. Aquest li havia demanat a l'acusat que entregués el passaport, cosa que no va fer.

La policia va sorprendre l'acusat a l'estació de tren de Portbou, concretament a l'andana quan volia agafar-ne un en direcció a França. L'home mostrava una actitud nerviosa i això va despertar les sospites dels agents. Els policies van identificar l'home, que havia comprat un bitllet per viatjar cap a França, i va saltar l'avís del requeriment del jutjat que li prohibia sortir d'Espanya.

L'home va passar a disposició judicial i el Jutjat de Guàrdia de Figueres en va decretar l'ingrés a presó a Puig de les Basses. El motiu és que s'havia frustrat la seva fugida i ara hi havia un risc elevat que ho tornés a intentar.