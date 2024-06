Calendari escolar 2024-2025 a Catalunya: aquestes són les dates claus del curs

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) té publicada l'ordre del calendari escolar 2024-2025 que fixa l'inici de curs a Catalunya. Aquest any, i per donar ja per establert el polèmic avenç de les classes, l'ordre estipula una fórmula per la qual queda clar i sense discussió anual quina serà la data de l'inici de curs. En el cas d'infantil, primària i ESO, s'estableix que les classes començaran "el quart dia feiner del mes de setembre", que en el cas d'aquest curs vinent 24-25 és el dilluns 9 de setembre. Per a Batxillerat i FP, l'inici serà "el primer dia feiner després de l'11 de setembre", que aquest any és dijous 12 de setembre.

Calendari escolar. / Gencat

L'ordre especifica que aquest calendari "s'aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat dels que per la singularitat tinguin un calendari específic autoritzat". És a dir, a centres que imparteixin educació infantil, primària, ESO, batxillerat i Formació Professional.