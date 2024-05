Investiguen una empresa nàutica del port de Roses per acumular productes tòxics que podien acabar al mar

La Guàrdia Civil ha localitzat un punt d'abocament de productes contaminants al port de Roses i investiga l'empresa nàutica que porta a terme presumptament la pràctica. Segons el cos armat, si el Seprona no hagués actuat a temps, això podria haver provocat que els abocaments arribessin a la platja.

Totes les mostres d'aigua preses pels agents van ser remeses a l'Institut de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona per a la seva anàlisi. Els resultats han confirmat un alt contingut en hidrocarburs i metalls pesants.

Els fets es remunten quan la Guàrdia Civil va tenir notícies que des de l'empresa s'estarien abocant i emmagatzemant productes tòxics de manera descontrolada en una empresa nàutica del port de Roses. El Seprona va començar a investigar i van confirmar les seves sospites. Per això, van realitzar una inspecció i durant aquesta van descobrir, segons explica el cos policial, que hi havia zones on s'acumulava aigua barrejada amb diferents productes tòxics. A més, els policies que vetllen pel medi ambient del cos armat van comprovar que el sistema de filtratge d'aquestes aigües estava inutilitzat i que això feia que l'aigua contaminada s'aboqués directament al mar.

Mentre feien l'escorcoll, també van trobar bidons de gran capacitat amb restes d'olis usats, greixos, combustibles, entre altres. Tots aquests sense cap mesura de control per evitar fuites.

Davant de tots aquests fets, els guàrdies civils van prendre mostres de les aigües i les van remetre a l'Institut de Toxicologia i Ciències Forenses de Barcelona per a la seva anàlisi, donant com a resultat que tenien un alt contingut en hidrocarburs i metalls pesants.

Per tot això els agents investiguen l'empresa com a presumpta autora d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient. Les actuacions van ser remeses a l'autoritat judicial competent.

Zona protegida

El Seprona recorda que la zona de Roses està sota la influència de la Xarxa Natura 2000 i que aquestes zones estan protegides no només en l'àmbit local, sinó en l'àmbit europeu. Per tant, diu el cos policial, aquests abocaments podrien afectar directament aquesta Xarxa.