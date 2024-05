Instituts de l'Alt Empordà destaquen en la creació de cooperatives

Estudiants de secundària de Figueres i de Roses van participar en la Fira de les Cooperatives Escolars amb la creació de projectes experimentals. Formen part d’un total d’onze centres educatius de les comarques gironines que en total ha presentat 17 cooperatives. Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Cendrassos de Figueres va proposar la cooperativa M’ho menjo tot i des de Roses els alumnes de 4t d’ESO de l’institut Illa de Rodes el projecte Atena Llibreria. També hi han participat un any més alumnes de cicles formatius de l’Institut Cap Norfeu amb dues cooperatives: Coop. Winner Norfeu i Cooperos mostrant la seva capacitat per generar solucions innovadores als reptes actuals.

Les dues cooperatives creades pels alumnes de primer de grau mitjà en Gestió Administrativa de l’institut Norfeu van participar en el mercat de la fira, juntament amb la resta de centres dimecres passat. L’activitat ha estat impulsada per l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines gràcies a la Diputació i Emprengi (Associació de Promoció de l’Emprenedoria i el Cooperativisme als Centres Educatius). Totes les cooperatives es van presentar a l’emplaçament firal on van muntar les parades.

Les dues cooperatives van oferir productes de proximitat com el fumet dels Pescadors de Roses, els taps de Cadaqués i les plantes dels companys d’ESO o Sabons del vent de Llançà. Com cada any el 40% dels beneficis s’aportaran a una fundació. Aquest projecte educatiu està dirigit principalment a alumnes de 3r i 4t d’ESO i de cicles formatius. El procés de treball, que inclou aspectes clau en la creació d’una cooperativa (comunicació interna i externa, relacions amb l’entorn del centre, i temes organitzatius de financers, màrqueting i organigrames de funcionament).