Els boscos de l'Empordà són uns dels més afectats per la sequera a Catalunya. La crisi hidrica ha afectat 66.500 hectàrees de boscos arreu de Catalunya en l’últim any, segons apunta un estudi elaborat pel CREAF amb el suport del cos d’Agents Rurals.

Des de fa dotze anys anualment es tira endavant el projecte Deboscat que serveix per tenir una radiografia acurada de l’estat de salut dels boscos a Catalunya. Aquest estudi apuntava que el 2022 hi havia 33.000 hectàrees afectades per la manca d’aigua, la meitat de les que s’han detectat al llarg del 2023. Les comarques on hi ha més afectació en els arbres són la Selva, Osona, El Baix i l’Alt Empordà i el Gironès. El Departament d’Acció Climàtica ha aprovat una línia d’ajudes de 5,2 milions d’euros perquè els propietaris privats de boscos retirin els arbres morts.