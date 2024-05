El càmping Bassegoda Park implementa un sistema de reaprofitament d’aigües residuals

El càmping Bassegoda Park d'Albanyà ha implementat un innovador sistema de reaprofitament d’aigües residuals per al reg dels seus jardins i instal·lacions verdes, el qual entrarà en funcionament el proper mes de juny de 2024.

Els responsables del càmping assenyalen que aquesta acció s'inscriu dins d'una estratègia ambiental àmplia que el Bassegoda Park ha abraçat des de fa anys. Anteriorment, el càmping "va ser pioner en la instal·lació d'una planta depuradora de darrera generació per al tractament de les aigües fecals, basada en processos totalment bacteriològics", expliquen. La nova estació depuradora ha tingut un cost de desenvolupament d'aproximadament 90.000 euros "una inversió que subratlla el compromís a llarg termini del càmping amb les pràctiques sostenibles".

El nou sistema de reg no només recicla les aigües ja depurades, sinó que les tracta addicionalment per ajustar-les als estàndards de qualitat requerits per l'ús en reg, garantint així la seva idoneïtat per mantenir en òptim estat les zones verdes del càmping sense recórrer a fonts d’aigua potable. Aquesta tecnologia avançada permetrà reaprofitar uns 30 metres cúbics d’aigua diàriament, fet que, sens dubte, marca la diferència.

«Soms conscients del gran repte climàtic que tenim com a espècie i volem posar el nostre granet de sorra predicant amb l’exemple», va dir Esteve Guerra Serra, gerent del Bassegoda Park. «La nostra visió passa per un model de negoci que respecta profundament el medi ambient, i aquesta nova iniciativa de reaprofitament d'aigua, juntament amb la nostra activa reducció de la petjada de carboni, és un pas més cap a la nostra meta de zero residus i màxima eficiència hídrica i energètica».