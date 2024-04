«Les ciutats que comuniquen bé, ho han planificat des de fa anys»

Comunicar no és fàcil i menys en un mar d’informació com el d’ara, ple de canals de difusió que no sempre responen a la veritat objectiva. El figuerenc Pau Canaleta Heras acaba de publicar la guia La comunicación de Gobiernos e instituciones públicas (Editorial UOC) –també és prevista la versió en català–, en la qual detalla vuitanta coses que ha après comunicant al llarg de la seva trajectòria professional.

L’autor fa anys que exerceix de consultor de comunicació estratègica en l’àmbit polític i institucional. Durant els darrers quatre anys, va dirigir el gabinet informatiu de l’Ajuntament de Figueres. A més, és professor associat d’aquest àmbit a la Universitat de Barcelona i coordina el màster en Comunicació Política i Institucional de la UPF-BSM, entre altres responsabilitats docents. També col·labora habitualment en mitjans com Rac 1, Radio Euskadi i Diari de Girona, entre altres.

La presentació del llibre, a l’Abacus de Figueres, va anar a càrrec de Ciro Llueca, exregidor de Cultura i director editorial de la UOC, i Jacint Casademont, comunicador.

Pau Canaleta considera que aquesta vuitantena d’apunts venen a ser el compendi «de tot el que hauria de saber algú que s’hi vol dedicar». Com a punt de partida per a qualsevol responsable de comunicació, una de les coses més importants «és que t’ho has de creure quan has d’assessorar algú». En el llibre desgrana la comunicació pública, la que es fa des d’un govern, la importància d’una marca institucional, la relació amb els mitjans i acaba detallant l’especificitat de la comunicació d’equipaments o institucions públiques.

Pau Canaleta adverteix en el seu argumentari personal, en el moment de justificar l’obra i la seva trajectòria, que allà on se sent més còmode «és en la comunicació de governs i destinacions». Coneixent bé la feina que desenvolupa i les experiències que ha conegut, té clar que «les ciutats que comuniquen bé, han planificat des de fa anys». Una feina prèvia que també argumenta quan afirma que «les idees han de precedir a la gestió. La comunicació sense contingut no té cap sentit», i posa com a exemple «polítics i personatges que accepten una entrevista sense haver pensat abans quin missatge volen donar».

En el pròleg, Albert Medrán, exdirector del gabinet de la Secretaria d’Estat per a l’Avenç Digital, assenyala que, amb aquest compendi d’experiències, Canaleta «no només està assenyalant allò que cal fer i abocant pistes perquè es pugui fer, sinó que també afegeix un altre valor intangible que és molt important per a les societats democràtiques. A l’era de la desafecció, la desinformació i la polarització, les persones que treballen a les institucions tenen més necessitat que mai de fer tot el possible per a enfortir-les».

Alerta «El perill de quedar segrestats per l’agenda»

Pau Canaleta fa anys que navega en les complicades aigües de l’assessoria política. Coneix bé els casos d’èxit i les entrebancades dels seus assessorats i dels rivals. Dialogant en el tracte, destaca alguns paràmetres que no sempre es tenen en compte des dels gabinets de comunicació públics i privats, com ara que «s’ha de fer interessant allò que és important» i que voler ser per tot arreu no porta enlloc, advertint així del «perill de quedar segrestats per l’agenda», que corren alguns càrrecs públics.