Unes prospeccions geològiques dutes a terme entre el final de l'Horta Capallera i els Cendrassos de Figueres, a l'aparcament de la plaça Lluís Companys, van confirmar dies enrere que en aquesta zona hi ha una gran bossa d'aigua en el subsol. Un cop coneguda la bona notícia, l'Ajuntament de Figueres, a través de l'empresa supramunicipal Fisersa, ha iniciat els treballs per a l'obertura d'un pou que hauria de permetre obtenir recursos hídrics per a la ciutat. En concret, l'empresa Perforacions Secot de Cassà de la Selva és l'encarregada de foradar el terra. Els tècnics calculen que caldrà fer una perforació d'uns dos-cents metres de profunditat per arribar a la bossa d'aigua i que la seva capacitat permetrà "el subministrament del 25 % de les necessitats de Figueres en cas que la ciutat entri en fase d'Emergència 3", segons han assenyalat fonts de l'alcaldia. Tanmateix, també demanen a la població que la continuïtat de les mesures d'estalvi que han de permetre superar l'episodi greu de sequera mentre no arribin les pluges i es pugui recuperar un nivell òptim del Pantà de Darnius Boadella, que actualment es troba a l'11% de la seva capacitat.