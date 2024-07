L'Estat aprova el projecte per eixamplar el tram de l'N-260 entre Portbou i el coll dels Belitres per 200.000 euros

L'Estat ha aprovat el projecte per eixamplar el tram de l'N-260 que s'estén entre Portbou i la frontera francesa, al coll dels Belitres. Aquí la carretera és sinuosa, salva un desnivell de més de 100 metres i, segons concreta el Ministeri de Transports, la calçada "té amplades inferiors als 3 metres, sense gairebé voral". Les obres, que costaran uns 200.000 euros, eixamplaran la carretera allà on és més estreta, per permetre que els camions, autobusos i caravanes que hi circulin no hagin d'envair el carril contrari. Els treballs al llarg dels 1,65 quilòmetres que té l'N-260 en aquest punt se subdividiran en cinc trams, a tres dels quals s'ampliarà el talús per guanyar asfalt i permetre que els vehicles tinguin més visibilitat.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat l'expedient d'informació pública i ha donat llum verda al projecte que permetrà ampliar aquest tram de l'N-260. En concret, les obres se centraran entre el quilòmetre 0 d'aquesta carretera -a la frontera francesa- i el quilòmetre 1,65 (quan la calçada ja entra cap al nucli de Portbou).

Per salvar el desnivell de més de 100 metres que hi ha des del coll dels Belitres fins al municipi, la carretera és sinuosa i va fent corbes. Té un carril per sentit i, com concreta el Ministeri, "la calçada té amplades inferiors als 3 metres i gairebé no compta amb voral".

Les obres es licitaran a través del Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) permetran eixamplar l'N-260 per millorar la seguretat del trànsit en aquest punt. En concret, el Ministeri subratlla que l'objectiu és "dotar la plataforma amb suficient amplada per permetre que s'hi creuin els vehicles pesats, els autobusos i les autocaravanes sense haver d'envair el sentit contrari en aquells punts on s'ha detectat que hi ha problemes".

En concret, al llarg d'aquests 1,65 quilòmetres, s'actuarà en cinc trams. A dos d'ells, la plataforma actual de la calçada s'ampliarà; i a tres més, serà necessari fer nous talussos perquè l'asfalt guanyi amplada i es millori la visibilitat.