Salvament «in extremis» d’un home desaparegut de 62 anys als Aiguamolls de l'Empordà

La setmana vinent se celebra el Dia de les Esquadres a les comarques gironines. És la diada dels Mossos d’Esquadra i moment de reconeixements pels seus integrants, dels d’altres cossos i també de passar comptes de l’últim any policial. L’acte central de la Regió Policial de Girona es farà per primer cop a la ciutat de Figueres i servirà un cop més per fer valdre les actuacions meritòries. Se celebra el dijous dia 25 d’abril al Teatre municipal i entre els qui rebran un reconeixement hi ha quatre agents de la comissaria de Roses que van fer un salvament i localització d’un desaparegut l’estiu passat als Aiguamolls de l’Empordà. Aquests són Ester, Maria, Xavier i Joan.

Tota la història es remunta a la nit del 10 d’agost quan una dona es va presentar cap a les onze a la comissaria dels Mossos de Roses per denunciar que el seu marit, Raylmund de 62 anys, feia unes vuit hores que havia sortit de casa -tenen segona residència a la zona- i des de llavors estava desaparegut pels aiguamolls de l’Empordà i no en sabia res. La muller estava molt preocupada perquè el seu home a més, té problemes de cor.

Buscant el gos amb el GPS

L'home s’havia perdut mentre buscava el seu gos per la zona dels Estanys a Palau-saverdera. Una zona dels Aiguamolls on el ciutadà alemany havia anat cap a dos quarts de tres de la tarda seguint el dispositiu GPS del seu gos que s’havia extraviat. Gràcies a una aplicació del telèfon mòbil el podia seguir i això estava fent quan va desaparèixer

Arran dels fets es van activar quatre agents de la comissaria de Roses que van anar cap aquesta zona dels Aiguamolls de l’Empordà a fer la recerca. Un binomi va agafar pel camí que l’home havia seguit en una zona coneguda com la dels Tres ponts i l’altre, va iniciar la cerca extrema on podia haver arribat el desaparegut, ja que hi ha una masia, a prop de la cala del Canadell de Roses.

Ester recorda que la recerca va ser dura, perquè es van endinsar per recs, canyissars molt atapeïts que feien uns quatre metres d’altura. L’agent que parla en nom dels quatre policies participants en l’actuació, recorda que malgrat ser estiu i la sequera es van posar enmig de camps de vaques i aiguamolls i que hi havia molt fang. Uns espais sense cap mena de camins i on assegura que era molt complicat trobar algú per la vegetació i la gran quantitat de fang.

"Cridàvem: 'Raylmnund!'. No sabíem on podia estar i llavors ell ens va contestar amb una veu molt fluixeta, vam saltar d’alegria"

Mentre estaven sobre el terreny, la policia recorda que hi havia dos temes que els preocupaven: l’home tenia una salut complicada i no portava aigua. Això podia fer que estigués deshidratat després de tantes hores i a ple estiu. Els Mossos també van activar més recursos per l’actuació com l’ARRO i els Bombers.

Mentre els dos binomis anaven fent camí entremig dels Aiguamolls anaven cridant el nom de Raylmund amb l’esperança que els respongués. Entremig de vegetació, el fang que en algun moment feia quedar-los embarrancats tot i les botes. Ester relata que ella i el seu company Xavier van sentir una veu llunyana. «No sabíem on podia estar i llavors ell ens va contestar amb una veu molt fluixeta, semblava que deia alguna cosa i vam saltar d’alegria», rememora.

En sentir la veu ràpidament van mirar on es trobaven a través de l’aplicació Google Maps dels seus telèfons. Van veure que era possible que el desaparegut fos l’altra banda de rec. Els agents van veure que podien travessar-lo perquè el fang els ho feia impossible, «ho van intentar, però cada cop quedàvem més colgats pel fang», diu l’agent.

Molt esgotat

Per aquest motiu, van avisar als altres companys sobre la ubicació perquè s’hi acostessin. Maria i Joan van aconseguir arribar a la zona cap a un quart de dues de la matinada. Hi van trobar el desaparegut totalment desorientat, assegut a terra i que es recolzava entre les canyes de tan cansat i deshidratat com estava. Quan el van trobar, Ester recorda que els seus companys, el van trobar «esgotat, no podia més».

El van ajudar a aixecar-se i havien de sortir de la zona. Per això, aquest s’hi va abraçar, els va donar les gràcies i es va recolzar amb ells per seguir el camí de tornada.

El SEM va atendre la víctima i el van evacuar a l’hospital de Figueres cap a quarts de tres de la matinada per una revisió

Van anar sortint dels canyissars on l’havien trobat i de la zona seguint el mapa del mòbil i van veure que si caminaven en direcció d’un rec anaven a parar a una masia. Cap a les dues de la nit van arribar a prop del rec i els Bombers que s’havien unit a l’actuació els van dir que no travessessin el rec perquè hi quedarien atrapats pel fang i també van facilitar aigua al desaparegut.

Van anar caminant per dirigir-se cap a una masia on els esperaven més efectius d’emergències. L’home estava molt cansat i això provocava que s’haguessin d’anar parant pel camí i que s’hagués d’agafar del cinturó d’un dels policies per no caure. Un cop a la masia, el SEM el va atendre i el van evacuar a l’hospital de Figueres cap a quarts de tres de la matinada per una revisió.

Els Mossos, per la seva banda, van informar a la família que l’havien trobat i aquests els van felicitar perquè li havien salvat la vida. Els quatre agents actuants van acabar la recerca satisfets i Ester augura que si haguessin passat més hores o ja l’endemà, no sabien en quin estat podrien haver trobat a Raylmund.

Pel que fa al gos que l’home que va desaparèixer perseguia va aparèixer l’endemà i gràcies a col·laboració policial, el va recuperar la Policia Local quan se’l van trobar per Roses.