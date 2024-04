Un dispositiu policial interposa 8 denúncies i actes en diversos punts de Figueres

Aquest divendres a la nit es va desplegar un dispositiu policial conjunt en diversos punts de Figueres. L'operació va comptar amb la presència d'agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i un guia caní, i va actuar a la Rambla, als Jardins Puig Pujades, a la plaça de l'Estació i a la plaça de la Palmera.

El dispositiu va deixar un balanç de 5 denúncies per tinença de drogues, una denúncia per consum de drogues, una acta a un establiment públic per permetre consumir drogues, 3 citacions policials per estrangeria i una acta per infracció de treball a un altre establiment.