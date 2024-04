Comença una prova pilot per allunyar els cabirols de les vinyes de la DO Empordà

El Departament d’Acció Climàtica ha engegat una prova pilot per allunyar els cabirols de les vinyes de la DO Empordà ruixant els ceps amb un repel·lent que actua en el gust i l’olor. L’acció es fa durant la primavera perquè és quan les vinyes broten i el moment en què els animals entren als conreus per menjar-se les fulles. A partir de l’estiu, es mantindrà la prova però es farà amb difusors d’olfacte perquè així el producte no alteri les propietats del raïm. Aquesta prova pilot es farà en quatre parcel·les: una a Agullana, una altra a Capmany, una tercera a Cadaqués i una de la Selva de Mar. L’objectiu és estudiar si aquest mètode és prou efectiu per reduir els danys que provoquen cada any aquests animals.