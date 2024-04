Un acte vandàlic provoca retards en un tren entre Barcelona i Figueres

El tren que ha sortit de Barcelona a les 5.56 hores i que havia d'arribar a Figueres a les 7.47 hores ha circulat amb mitja hora de retard com a conseqüència d'un acte vandàlic, segons ha informat Renfe. En concret, s'han posat pedres i pneumàtics sobre la via entre Maçanet i Caldes. Des de Renfe han assegurat que l'acte no ha afectat la seguretat dels viatgers.