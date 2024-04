Figueres és la seu de la XXa Jornada de l’Associació Catalana d’Infermeria Nefrològica

El proper 16 de maig, La Cate de Figueres acollirà la vintena edició de la jornada de l'Associació Catalana d'Infermeria Nefrològica (ACIN). Es tracta d'un esdeveniment dirigit al col·lectiu d'infermeria que l'ACIN fa anualment amb el suport d'un centre sanitari, en aquest cas de la Unitat de Diàlisi de l'Hospital de Figueres, amb l'objectiu de ser un punt de trobada professional i servir per a compartir experiències i actualitzar coneixements. Es preveu que hi assisteixen una vuitantena d'infermeres procedents de tot Catalunya. Aquesta és la segona vegada que Figueres acull una jornada de l'ACIN. L'acte està organitzat per aquesta associació i compta amb el suport de la Unitat de Diàlisi de l'Hospital de Figueres i de l'Ajuntament de la ciutat.

Enguany, l'esdeveniment porta per títol Infermeres nefrològiques, present i futur i aquesta reflexió sobre en quin punt es troba la professió serà l'eix sobre el qual giraran les dues ponències i les tres taules rodones.

Dues conferències i tres taules rodones

La conferència inaugural serà a càrrec del doctor Oriol Bestard, metge nefròleg, director del servei de Nefrologia i Trasplantament Renal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, professor associat de Medicina a la Universitat Autònoma de Barcelona i codirector del grup de recerca en Nefrologia i Trasplantament renal a l'Institut de Recerca de Vall d'Hebron. Bestard parlarà sobre les perspectives de futur del trasplantament renal i el xenotrasplantament.

L'altra xerrada anirà a càrrec de la doctora Montse Gea, infermera i responsable del Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut i professora de la Universitat de Lleida, la qual parlarà del futur de la infermeria, en un context de falta de professionals.

Pel que fa a les tres taules rodones, la primera abordarà els canvis en els perfils dels pacients de Diàlisi en tractament substitutiu des de tres mirades diferents: la mediació intercultural en salut, el Treball social i la Psicologia. La segona parlarà de l'increment de l'ús dels catèters venosos centrals a les Unitats d'Hemodiàlisi per allargar la vida de la fístula arteriovenosa en pacients cada cop més vulnerables i fràgils (atès que continua essent l'accés vascular recomanat per les guies). I la tercera taula s'acostarà a la patologia renal i a l'acceptació per part de la persona malalta de la situació des d'un punt de vista ètic.

La jornada també reserva una part del programa a la recerca. Així, després de la pausa per dinar, es farà la lectura de treballs i l'entrega de premis, a càrrec del Comitè Científic de la Fundació Salut Empordà (Institut de Recerca Glòria Compte).