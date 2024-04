El Menestral de Figueres comença a veure la llum al final del túnel per acabar l'obra inciada el 2004

Res està tancat i totes les parts saben que el camí per a desencallar les obres del Casino Menestral Figuerenc continua sent difícil. L’alcalde Jordi Masquef ha tingut clar, des d’un primer moment, que tancar el capítol de la rehabilitació d’aquest edifici històric «és un tema cabdal per a revitalitzar el centre de la ciutat». Per això, des del seu retorn a l’alcaldia de Figueres el juny de l’any passat, ha ressaltat amb tinta vermella aquesta carpeta.

La Junta del Casino, per la seva part, ha agafat el guant dels diferents gestos inequívocs que han anat sorgint des de la Casa de la Vila aquests darrers mesos. A part de les reunions entre les dues parts, la darrera de les quals va tenir lloc la setmana passada, hi ha hagut moviments clars a la recerca de solucions. Dos d’ells han destacat per sobre dels altres. El primer va tenir lloc el mes d’octubre passat, quan l’aleshores ministra Raquel Sánchez, titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, va desplaçar-se a la ciutat per a assistir a l’acte inaugural de la Casa Natal dels Dalí. Després de la protocol·lària visita a l’Ajuntament, l’alcalde Masquef la va acompanyar carrer Peralada avall per a mostrar expressament el Menestral, també hi va ser present Pere C asellas, portaveu del PSC. Els va rebre Josep Maria Cortada en representació de la Junta. El Govern municipal va aprofitar l’ocasió per a demanar a la ministra la col·laboració de l’estat en el finançament de les obres pendents amb una aportació del 2,5% Cultural.

600.000 euros en el pressupost

El segon gest significatiu de l’Ajuntament cap al Casino es va produir abans d’acabar l’any, amb l’aprovació del pressupost municipal per al 2024 que inclou una partida de 600.000 euros destinada a reprendre la rehabilitació. El Casino, per la seva part, també ha fet passes importants amb els seus socis per aconseguir desencallar la fórmula de cessió de l’edifici, de la seva propietat, a l’Ajuntament, a canvi d’un llarg període d’ús continuat.

La Junta que presideix Violeta Llueca reconeix que els gestos del Consistori «han estat molt positius i esperançadors» i que en totes les reunions celebrades fins ara «hi ha hagut molt bona sintonia entre les dues parts». A més del 2,5% Cultural, l’Ajuntament també s’ha mogut per a sol·licitar una subvenció de la Generalitat per actualitzar el projecte, que està desfasat en conceptes com la sostenibilitat, i una altra de la Diputació de Girona, que permetin avançar en la solució final.

Des de fa vint anys

Les obres d’aquest emblemàtic edifici van començar l’any 2004, però han patit diverses aturades sempre pel mateix motiu: la falta de finançament. El primer cop va ser l’any 2007 i es van reprendre el 2010, amb l’acabament de pràcticament tota la reforma estructural. Des d’aleshores, queda pendent la intervenció interior de l’edifici modernista, que forma part de l’Inventari de Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Detall de la façana de l'edifici modernista / Emporda.info

L’any 2015 es va plantejar una solució per permetre que les administracions públiques continuessin invertint diners en l’històric equipament. La proposta implicava la creació d’una fundació patrimonial a través de la qual l’entitat cedia la propietat a l’Ajuntament. La proposta va ser aprovada en una assemblea extraordinària, però alguns socis van impugnar-ho. A finals del 2016, el jutjat va desestimar la demanda i va concloure que no es vulnerava cap dret.

El Casino va celebrar una assemblea general el mes d’octubre passat per a informar els socis de la nova proposta que hauria de desencallar el tema. En aquesta trobada, no hi va haver cap pronunciament desfavorable.

Els directius del Menestral expliquen que «sabem que el camí és dur i complicat, però ja comencem a veure la llum al final del túnel, perquè la voluntat entre les dues parts és clara»

Després dels darrers avenços, els directius del Menestral expliquen que «sabem que el camí és dur i complicat, però ja comencem a veure la llum al final del túnel, perquè la voluntat entre les dues parts és clara». En aquest camí, el Casino també ha tingut una alegria important amb la reobertura de la seva cafeteria després d’haver rescindit el contracte amb l’anterior llogater, que la tenia tancada. La vitalitat de l’establiment s’ha fet notar en el seu entorn i també ha servit per a recuperar una font de finançament regular per a l’entitat. L’acord final està pendent d’alguns serrells jurídics i fiscals. També de la possibilitat que l’edifici aconsegueixi la declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), un segell que aplanaria el camí de l’arribada d’ajuts de les administracions superiors. Acabar el Casino per a deixar-lo a punt de solfa podria costar entre tres i quatre milions d’euros, segons estimacions aproximades.