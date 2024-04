Espolla comença les obres de mobilitat al carrer Banyuls

L’Ajuntament d’Espolla ha començat darrerament el que són les obres del projecte de millora de la mobilitat al carrer Banyuls del municipi, comptant amb un pressupost d’execució de 82.070,50 euros. «Aquesta actuació contribueix, per un costat, a la seguretat viària en formar espais diferenciats pel trànsit de vianants, vehicles i bicicletes i, sobretot, en formar una vorera al costat de les cases», explica l’alcalde espollenc, el republicà Carles Lagresa.

Per tal d’afavorir l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, la vorera i el carril bici seguiran el mateix nivell de la calçada i només quedaran delimitades per la diferència de colors i materials i per la senyalització prevista, i tindran pendent cap a l’eix del carrer per tal d’allunyar les aigües d’escorrentia de les façanes de les cases i del mur de l’altre costat.

En acabar aquesta obra, tenen previst executar el projecte de renovació del paviment d’asfalt d’un tram del carrer Banyuls, amb un pressupost d’execució de 48.238,34 euros.