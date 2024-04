Cadaqués demana de nou la regulació de l’accés de ciclistes a la carretera a l’estiu

L’Ajuntament de Cadaqués ha demanat de nou a la Generalitat la regulació de l’accés de ciclistes a la carretera des de Roses durant l’estiu per evitar les situacions d’inseguretat que es generen per l’alt volum de trànsit. També es treballa en els cartells indicatius del trànsit per dissuadir als conductors quan hi ha cues. Des de Mou-te en Bici consideren que no s’hauria de restringir el pas. També es demana adequar un camí que va des de Perafita fins a Cadaqués com alternativa per als ciclistes.

El regidor de Mobilitat de Cadaqués, Ismael Vila, hi ha «a l’estiu un excés de vehicles que entren a la població i es produeixen molts col·lapses». Per una banda comporten problemes de trànsit i, per l’altra, situacions d’inseguretat amb la convivència amb l’elevat nombre també de ciclistes.

Per això des de fa tres anys mantenen reunions amb la Generalitat, per una banda, per situar els panells informatius permanents tant a Roses, com a l’accés des de Port de la Selva i a l’entrada al municipi, a Perafita.

En els darrers estius s’han col·locat panells mòbils que no donen la situació real del trànsit, però adverteixen tant de la situació com d’altres riscos com el d’incendi. En aquest cas els col·loquen manualment els ajuntaments.

En relació a les bicicletes, explica el regidor de Mobilitat, des de fa tres anys es demana «que hi hagi algun tipus de regulació durant unes franges horàries concretes de l’accés de les bicicletes».

La setmana passada van tenir una reunió amb Interior i se’ls va comunicar que estaven redactant el projecte dels panells informatius, però no es va concretar res al respecte de la petició de regular als ciclistes, explica Vila.

El regidor constata respecte a aquesta petició que es troben amb «gent sense estar preparada per aquesta carretera, gent amb BTT, quan hi ha camins preciosos, i es troben amb trànsit, avançaments perillosos dels vehicles», entre altres situacions perilloses. El regidor explica que ell mateix en una ocasió va recollir un ciclista que s’havia marejat, una imatge que també és habitual a l’estiu de persones que durant la ruta pateixen alguna indisposició.

Representants de Mou-te en Bici es van reunir amb el regidor per informar-se sobre la regulació. Des d’aquesta entitat s’oposen a « restringir el dret constitucional de circular». També van proposar adequar un camí que enllaça Perafita amb el nucli de Cadaqués permetent «alliberar l’actual carretera i permetre una utilització segura de l’accés a Cadaqués». El regidor apunta que el camí és apte per a qualsevol tipus de bicicleta que no sigui de carretera.