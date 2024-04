«La reforma de la Societat és urgent i ho tenim com a prioritat»

El director de la Passió de Sant Climent Sescebes, Marc Sala Gou (Figueres, 1974), ha arribat aquest gener al capdamunt del govern d’aquest municipi, en substitució d'Olga Carbonell. És actor i llicenciat en Geografia, resideix al poble des de fa sis anys i va entrar de regidor a l'ajuntament l'any 2019.

Com li ha anat l’entrada a l’alcaldia de Sant Climent?

Ja havíem anunciat durant la darrera campanya electoral que, al cap de dos anys, faríem el relleu d’alcaldia, però la cosa es va precipitar. Han sigut sis mesos perquè a l’Olga Carbonell se li havia incrementat la feina com a advocada i, com que jo tenia bona predisposició, vaig dir de fer-ho abans.

Segueixen la mateixa línia de principis de mandat?

Sé que hi ha moltes coses encetades i les vull acabar, però, a partir d’aquí, tindré altres línies diferents d’actuació.

On farà més èmfasi?

Ara hi ha una cosa molt prioritària i urgent, que és el bar de la Societat. La concessió s’acaba el febrer de l’any que ve i haurem de buscar un relleu. Ho aprofitarem per fer-hi unes reformes per millorar l’equipament amb un rentat de cara. L’ideal seria que en menys d’un any tot fos acabat.

Amb què ha de quedar la reforma de la cooperativa?

Es va recuperar l’edifici amb la complexitat que comportava, perquè tingués l’essència històrica. Respectant això, es va començar la reforma. La primera fase, que és l’estructura, està acabada i un dels dos espais s’ha convertit en una sala polivalent. Mentre que l’altre espai que hi ha, i veient les necessitats que té el poble, el reconvertirem en un magatzem municipal.

Podria ser, també, un espai de memòria vitivinícola?

La idea nostra és anar condicionant aquest espai a poc a poc perquè s’hi puguin fer exposicions permanents i coses relacionades amb l’antic ús de l’edifici. No hem definit, encara, què fer-hi en aquest sentit.

Quines són les mancances que té Sant Climent?

El poble en si té de tot i ens trobem que cada cop ve més gent, com parelles joves, que busquen viure en pobles. Hi tenim tots els serveis, aquí, com un banc, estanc, supermercat, perruqueria, mecànic, fleca, carnisseria, etc., i és un pol d’atracció molt interessant. Estem ajudant molt els comerços perquè se sentin còmodes. Hi ha una reivindicació des de fa temps, però ara no és el millor moment, per tenir una piscina. N’hi havia hagut una, però es va haver de tancar i la gent ho demana molt. Tard o d’hora hi haurem de fer front, però és un plantejament una mica agosarat. S’hi està treballant, però a una altra velocitat.

Tenen bona col·laboració amb els municipis del voltant per a casos com aquest?

Espolla, Capmany o Cabanes tenen piscina i està pendent això d’asseure’ns i parlar obertament. Una piscina suposa una despesa important i seria una manera d’estalviar arribant a algun conveni o acord i no és pas mala idea. Amb els alcaldes veïns hi ha molt bona relació.

Què en queda, aquí al poble, de la base militar?

Ara, aquí, a la base, hi ha l’exèrcit professional i els soldats que hi treballen baixen a Sant Climent a comprar. No és allò dels més de 3.000 soldats que baixaven quan es feia la mili obligatòria, que va ser un gran filó d’or per a la gent d’aquí, perquè a tot arreu hi havia activitats i botigues. Ja que la base hi és, hi ha molt bona relació amb el coronel i intentem ajudar-nos amb tot allò que faci falta per tirar projectes endavant.

Quines pretensions tenen a Sant Climent per d’aquí a finals de mandat?

S’ha d’anar pas a pas. Ara hem d’afrontar l’adequació de la Societat, igual que també s’està actualitzant tota la infraestructura de la sala de ball. També tenim un esvoranc a la muntanya que toca a la riera, al camí vell d’anar a Peralada, que és una carretera municipal, i aquest esvoranc es va fent cada cop més gran. S’hi ha de posar fil a l’agulla i, aviat, ja està projectat fer-hi una via alternativa, per evitar accidents. Al veïnat de Vilartolí, s’hi ha de fer arribar una canalització d’aigua. D’altra banda, per al curs 25/26, intentarem tenir oberta la implementació d’infantil 1 i 2 a l’escola. Per entendre’ns és una llar d’infants per a escoles rurals. L’any 2023 van néixer vuit nadons, aquí, i això és el futur del poble per evitar que envelleixi. Nosaltres estem molt contents amb l’escola que tenim.