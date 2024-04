Liciten per 2,4 milions d'euros les obres que han d'eliminar les perilloses corbes de la C-252 a l'Aigüeta

Després de vint anys de reclamar la millora de la C-252 entre Cabanes i Vilabertran, el departament de Territori ha licitat el projecte per un import de 2,4 milions d'euros. La carretera, de titularitat de la Generalitat, està plena de revolts, és estreta, i hi manca il·luminació. Això fa que, ben sovint, hi hagi accidents, alguns mortals.

L'obra inclou com actuacions principals l’eixamplament de la carretera i la construcció d’una rotonda per afavorir la comoditat i la seguretat en la conducció. Els treballs començaran a finals d’any, amb un termini d’execució de nou mesos.

El tram on s’actuarà té una longitud d’1 quilòmetre, des del límit entre els termes de Figueres i Cabanes fins a la rotonda d’inici de la travessera de Vilabertran. Les obres consistiran en l’eixamplament de la carretera, que actualment té entre 4 i 5 metres d’amplada, fins als 8 metres previstos, amb dos carrils de circulació de tres metres i vorals d’1 metre cadascun. En el tram urbà de l’Aigüeta, la secció serà de 6,5 m i es construiran noves voreres a banda i banda.

El projecte inclou l’execució d’una rotonda per a millorar la intersecció de la C-252 amb la GIV-6024 (carretera d’accés a Cabanes). Aquest giratori tindrà un diàmetre exterior de 36 metres. Així mateix, es preveu la modificació de la rasant de la carretera per tal d’ampliar el gàlib lliure al pas per sota de l’N-II. Els treballs també inclouran les tasques següents: desviament de serveis afectats i moviments de terres, reforç del ferm, millora del drenatge, adequació de la senyalització i l’abalisament, instal·lació de barreres de seguretat, enllumenat de la nova rotonda.

Llargament reivindicat

El projecte de millora de la C-252 a l'Aigüeta es reclama des de fa vint anys. Ja als anys 2003 i 2004, es va redactar el primer projecte. Va estar a punt d'executar-se, però per múltiples raons va quedar aturat. I amb el temps, el projecte inicial va quedar desfasat. Això, sumat a la crisi econòmica del 2008, va fer que s’hagués de reformular i “simplificar”. Tanmateix, novament va quedar aturat, ja que, en ser una època de crisi, des del departament de Territori i Sostenibilitat s'invertia poc en obra pública i en política territorial per falta de recursos.

L'any 2017, es tornen a engegar els motors del projecte. No obstant això, no va ser fins al 2023 que Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat va aprovar el projecte base de condicionament d'aquest tram de la C-252, amb un pressupost de 2,4 milions d'euros.

Cal recordar que aquest tram de l'Aigüeta, molt concorregut i sense cap pas de seguretat per a vianants, també està afectat per dos grans projectes que depenen del Ministeri de Transports i Mobilitat, com són el desdoblament del cinturó de ronda de l'N-II i el nou traçat del tren convencional que baixarà de l'estació de Figueres-Vilafant cap a la plana per tornar a enllaçar amb el recorregut actual a l'altura de l'N-260 entre Vilatenim i Peralada. El desdoblament de l'N-II es farà del costat est, és a dir, per la banda de mar des de Borrassà fins a Pont de Molins. L'Estat preveu que la nova línia del tren convencional transiti en paral·lel al cinturó de ronda fins a enllaçar amb el tram actual de la plana.