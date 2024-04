El bon temps propicia les vendes de vi blanc de la DO Empordà

Les temperatures suaus dels últims hiverns han propiciat un increment del consum de vi blanc, segons expliquen diversos cellers de la DO Empordà reunits ahir a la Mostra de Vins de Tramuntana, celebrada al Mas Marroch. Es tracta d’una trobada destinada a professionals de les comarques gironines i Osona-restaurants, sommeliers, botigues de vins i distribuïdors, entre altres-, per tal que puguin conèixer les novetats dels cellers i tastar les últimes anyades dels seus vins.

«Per nosaltres és molt important fer aquest acte, perquè ens acostem al públic professional i li donem l’oportunitat de donar a conèixer de primera mà què fa cada celler», explica la presidenta de la DO, Carme Casacuberta. I és que, malgrat que els cellers reconeixen que durant els últims anys s’ha avançat molt a l’hora de posicionar la DO en aquest mercat, encara hi ha camí per recórrer. «Hem de ser més forts a casa, perquè ara no ocupem ni el 50% de les cartes dels restaurants gironins», assenyala Pau Albó, del Celler Cooperatiu d’Espolla i i responsable de la Comissió Tècnica de la DO. Casacuberta hi està d’acord: «N’hi ha que hi han apostat molt, altres no tant, però hem de seguir treballant perquè els restaurants hi segueixin apostant, que sentin l’orgull del que tenim al territori i que els vins empordanesos acabin ocupant la major part de les cartes», explica.

Després de dos anys en què els productors s’han vist molt condicionats per la sequera, tant a nivell de quantitat com de característiques del vi, els cellers estan començant a detectar que les altes temperatures propicien un increment del consum de vi blanc. «Amb aquestes calorades, fotre’s un negre potent potser no sempre ve de gust. A nivell d’hectàrees potser no s’està notant massa, però a nivell de vendes tothom està més content amb els vins més fàcils, que són els blancs, tot i que alguns cellers estan fent negres més delicats, no tan potents», explica Albó. David Molas, del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, té la mateixa percepció: «Com que els estius són més llargs, això augmenta el consum de vins blancs per sobre dels negres, perquè són més refrescants», explica. Marc Bournazeau, del celler Terra Remota, també constata l’increment de vendes dels blancs, però creu que ha estat per un canvi d’hàbits del consum.

En tot cas, els tres coincideixen en què les vinyes s’estan havent d’adaptar, en la mesura del possible, al canvi climàtic, per exemple avançant les veremes o apostant per varitats autòctones que s’adaptin millor al terreny. Això sí, tots tres pensen que en els últims anys s’ha avançat molt a nivell de reconeixement de la DO.

