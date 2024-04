Quatre mesos sense tanca de protecció en un punt sensible de Figueres per un accident

El 2 de desembre de l’any passat, un camió amb remolc doble va bolcar a la pujada del pont que connecta la carretera N-260 amb la Ronda Sud de Figueres. A conseqüència de l’accident, va quedar afectada la tanca perimetral que protegeix els vianants, en una zona molt transitada pels escolars que van i venen de la Marca de l’Ham cap a l’Institut Narcís Monturiol i altres centres de la ciutat.

Quatre mesos després del sinistre, i malgrat que hi va haver atestat policial, ja que la calçada va quedar ocupada durant diverses hores per a facilitar la retirada de la càrrega del camió, les tanques brillen per la seva absència. La companyia asseguradora del vehicle s’havia de fer responsable de la seva reposició.

La tanca és absent en un punt perillós de l’N-260. | SANTI COLL / SANTI COLL. FIGUERES

Precedents

Aquesta situació no és nova. Setmanes enrere, durant el bloqueig de l’autopista AP-7 per part del col·lectiu agrícola i ramader, diversos camions van fer cas omís a la prohibició de circular dins del nucli urbà de Figueres i van provocar diversos desperfectes en els senyals de la plaça del Sol, que es van reparar ràpidament.

Les connexions elèctriques delaten l'absència de fanals caiguts a l'avinguda Dalí / Santi Coll

De fet, el tram nord de l’avinguda Salvador Dalí és ple de restes de fanals i estructures que han anat desapareixent a causa d’accidents de trànsit. És el mateix cas que afecta alguns carrers del Parc de les Aigües, on també falten senyals indicatius dels noms dels vials, caigudes en acte de servei pel mateix motiu. El cas del camió bolcat el passat desembre, és un exemple més d’una llarga llista d’incidències pendents de resoldre.