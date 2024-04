El figuerenc Héctor Amelló, cap de llista de Ciutadans per Girona

El figuerenc Héctor Amelló serà el cap de llista de Ciutadans per Girona a les eleccions del 12-M. Amelló ja va formar part de la candidatura el 2021 i ara serà el número u a Girona.

Alhora, l'actual diputada de Ciutadans, Marina Bravo, repeteix a la llista de la formació com a número dos per Barcelona a les eleccions catalanes i David Andrés Díaz, vinculat a les joventuts del partit, serà el número tres en una llista amb Carlos Carrizosa al capdavant. Els seguiran la diputada Noemí de la Calle i el regidor de Premià de Mar José María Cano com a quart i cinquè per la província de Barcelona. Ciutadans també ha fet públic els caps de llista de les altres demarcacions. Matías Alonso repeteix per Tarragona. Mentre que hi ha canvis. Per Lleida, el líder veïnal Isaac Caballero encapçalarà la candidatura.

La llista ha estat aprovada pel Comitè Autonòmic de Ciutadans a Catalunya aquest matí i posteriorment l'ha ratificat el Comitè Nacional del partit. S'espera que demà dimecres es presenti públicament la candidatura en una roda de premsa a Plaça Espanya.