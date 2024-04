L’Escala demana a la Generalitat un Pla Educatiu d’Entorn

El ple del mes de març de l’Ajuntament de l’Escala va aprovar la sol·licitud al departament d’Educació de la Generalitat per tal que el municipi tingui un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que actuï com a paraigua de les accions que ja s’estan duent a terme i les que es puguin crear en un futur per afavorir l’èxit educatiu al municipi.

«Un Pla Educatiu d’Entorn afavoriria un millor finançament d’aquestes necessitats educatives. Aquesta és una eina per a millorar l’èxit educatiu per a tot l’alumnat i en totes les dimensions, promovent la convivència i la cohesió social; creiem que és necessària la seva implementació al municipi davant d’una predisposició de tots els centres educatius, associacions i la mateixa institució, creant vincles i sinergies de treball que ajudin a erradicar el conjunt de mancances i necessitats que reclama el municipi i, en conjunt, la comunitat educativa municipal», remarca la regidora d’Educació, Maite Cortés.

L’Escala ja té actives diferents accions en aquesta línia, com és la UEC. Des del febrer d’aquest any, s’inicia la Unitat d’Escolarització Compartida al municipi que fa diversos anys sol·licitava l’INS El Padró i el mateix Ajuntament de l’Escala. Els centres escolars disposen d’una subvenció de l’Ajuntament escalenc que es destina a famílies amb dificultats econòmiques perquè els infants puguin participar de les sortides fora del centre, a canvi aquestes realitzen petites actuacions al centre (jardineria, pintura o adequació de mobiliari).

El ple del mes de març també va aprovar les bases de subvencions del Carnaval de l’Escala i una moció consensuada entre tots els grups municipals sobre l’alineació de les accions municipals als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, entre altres punts.