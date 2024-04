El carrer Fages de Climent de Figueres canviarà de sentit per a facilitar la sortida dels barris de ponent

Durant les pròximes setmanes és previst que l’Ajuntament de Figueres faci un canvi important de circulació a l’avinguda Fages de Climent per a donar resposta a les queixes manifestades reiteradament des de diferents barris del sector de ponent de la ciutat d’ençà que el 2022 el carrer es va convertir en sentit únic d’entrada. Des d’aleshores, els veïns de Sant Josep, el Poblenou, Vila Jardí, l’Olivar Gran i, també, els provinents de les urbanitzacions veïnes de Vilafant, tenen molt complicat l’accés a l’avinguda Salvador Dalí en sentit nord.

Aquesta situació s’ha vist agreujada aquest inici d’any amb les obres de la Via Emporitana, que han reduït durant tres mesos les opcions de circulació de gir al carrer Empordà o a les rotondes de l’avinguda Montserrat i de la carretera de les Forques.

Protestes veïnals

Tal com vam explicar mesos enrere, abans d’aquestes obres del principal vial del Poblenou, els representants de les diferents associacions de Veïns ja s’havien adreçat a l’Ajuntament per a demanar la reversió de la decisió presa el 2022, quan es va reformar l’avinguda Fages de Climent per a dotar-la d’un carril bici que va hipotecar el doble sentit de circulació amb regulació semafòrica que havia tingut des de feia anys.

La primera tinent d’alcalde i regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez, ha anunciat que la decisió del canvi «està presa». «Ben aviat, procedirem a intercanviar el sentit de la circulació amb les modificacions que calguin. Com que hi ha el carril bici, no serà possible recuperar el doble sentit d’abans, però el carrer és molt més necessari com a accés a l’avinguda Dalí que no pas com està regulat ara».