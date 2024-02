L’execució de les obres de millora de la xarxa de serveis del carrer Via Emporitana ha agreujat els problemes de mobilitat que pateixen els veïns dels barris del Poblenou i l’Olivar Gran de Figueres per a poder circular en direcció nord i cap al centre de la ciutat des de l’avinguda Salvador Dalí. Aquest és l’únic punt de la xarxa viària de l’antiga Nacional IIa que permet el gir dels vehicles a l’esquerra.

La Federació d’Associacions de Barris de Figueres (FAVB) s’ha posicionat a favor de revertir el canvi de circulació que hi va haver a l’entrada de l’avinguda Fages de Climent durant l’anterior mandat, que permetia l’accés directe a l’avinguda Dalí amb una regulació semafòrica. Carlos Martín, vicepresident de la FAVB i president de l’Olivar Gran considera que «a hores d’ara, tot aquest sector comprès entre el nostre barri i el Poblenou tenen moltes dificultats per circular amb els seus vehicles cap a l’altra part de la ciutat o en sentit nord. Les obres de la Via Emporitana han agreujat un fet que ja era evident».

Girs perillosos

Aquesta problemàtica també ha fet reaparèixer situacions perilloses de girs prohibits a l'esquerra que anys enrere havien provocat accidents importants, com és el cas de la cruïlla del carrer Pere III amb l'avinguda Salvador Dalí. «L’única sortida per Dama d’Aragó no és la solució», diu Martín.

L'Ajuntament de Figueres treballa amb el ministeri de Transports i Mobilitat per a aconseguir que el tram urbà de l'N-IIa i de l'N-260 passin al municipi per a pacificar el trànsit. La seva reurbanització comportarà la construcció de diversos giratoris, algun dels quals pot apaivagar aquesta mancança de girs en sentit nord. Pròximament és previst que aquest tema es resolgui a la cruïlla de la pujada del Castell amb un nou grup semafòric.