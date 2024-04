Alerta per la tala de pins entorn de Portlligat a Cadaqués

Els ecologistes de Cadaqués estan preocupats per les tales d’arbres que s’han fet darrerament de forma abusiva i que han eliminat la majoria d’ells a la zona de l’entorn de protecció de la Casa de Salvador Dalí a Portlligat (que entrava dins el sector de Quatre Camins Sud que el Pla Director Urbanístic va desclassificar) i de la Pineda de Sa Jorneta, entre Llané Petit i Sa Conca a Cadaqués.

En la zona de Sa Jorneta, s’ha justificat la tala d’arbres a causa dels treballs regulars de creació de tallafocs al voltant de les poblacions. No obstant això, els ecologistes adverteixen que es van eliminar la majoria d’arbres, arbres joves i exemplars de gran grandària, la qual cosa ha provocat un canvi en el clima local i la seva afectació a l’entorn: «Les empreses porten les màquines i ho arrabassen tot. Aquestes accions tenen un impacte negatiu sobre el paisatge natural, perd la seva riquesa i això afecta la biodiversitat de la zona i la seva identitat», remarca David Turbau, representant de l’associació Amics de la Natura de Cadaqués. Destaca igualment la importància de trobar un equilibri entre les tasques de prevenció d’incendis i la preservació de la natura per garantir un futur sostenible per a la regió. «A la zona de Llané, arran de la riera, van venir amb màquines i ho van arrasar tot. La soca d’alguns arbres encara es veu. La gent venia a buscar la llenya a l’hivern».

La zona de protecció a l’entorn de la casa de Dalí a Portlligat. / Empordà

«Es requereix un permís especial»

Per revertir aquesta situació insten l’Ajuntament a inspeccionar les tasques d’eliminació d’arbres per evitar que cap empresa subcontractada faci tales abusives a un espai on predominen també les construccions de pedra seca. Pel que fa al manteniment de les franges de protecció, assenyalen que «ha de fer-se cercant alternatives menys agressives, com l’ús de mètodes manuals, evitant la trituració indiscriminada que han fet les màquines a zones protegides com la pineda de l’entorn de la casa de Salvador Dalí a Portlligat, on es requereix permís especial per qualsevol intervenció».

D’altra banda, SOS Costa Brava ha advertit recentment sobre tales massives d’arbres que s’estan estenent al llarg del litoral gironí, incloent-hi Cadaqués.

Des de l’Ajuntament del municipi es remarca que les úniques actuacions fetes en les diverses zones han estat per complir amb les franges de protecció perimetral contraincendis i són treballs de manteniment. «Enguany es farà en els dies vinents i només es tallen matolls i branques», assenyala l’alcaldessa Pia Seriñana.

