Dels camps aromàtics de l’Escala sorgeixen infusions «beneïdes» pels déus

Les infusions són begudes especials per a ajudar a preservar la bona salut i la vitalitat. Se les considera begudes mil·lenàries a tot el món. Ara una nova línia d’infusions d’Emporarom, inspirada en les divinitats grecoromanes, ha introduït dos nous productes: ‘Èol’ i ‘Dionís’. La primera novetat, dedicada al déu dels vents, està elaborada amb fonoll, anís i marduix, i se li atribueix un efecte carminatiu. D’altra banda, la segona infusió fa referència a la deïtat de la gastronomia i el vi, i la seva frescor, característica pròpia d’una mescla de tres mentes: fonoll, calèndula i estèvia; ideal per afavorir la digestió després d’un àpat. Totes dues infusions segueixen la temàtica clàssica i s’han presentat al Mac Empúries, amb una degustació i contextualització històrica durant l’esdeveniment, a càrrec dels seus creadors.

Les infusions són el resultat de la dedicació dels productors per oferir nous productes que captivin els consumidors. En total, hi ha set varietats úniques inspirades en la mitologia grega. «Tenim una línia d’infusions inspirades en déus i deesses gregues, amb barreges de plantes que s’ajustin a les seves característiques», explica Guillem Castañé, un dels quatre socis fundadors juntament amb Marina Comas, Pere Coll i Pau Gasull. A més, també ofereixen una àmplia gamma de condiments culinaris.

Col·lectiva de productors

Emporarom, una col·lectiva de productors de plantes aromàtiques i medicinals de l’Alt i Baix Empordà, ofereix actualment set infusions, dotze condiments i diverses experiències a la seva finca d’aromes a l’Escala, a prop de les ruïnes d’Empúries.

La visita al Parc és una introducció al món de les plantes aromàtiques, medicinals i culinàries per aprendre a identificar les diverses espècies a través d’activitats sensorials que potencien l’olor, el gust i el tacte, visites on es preparen begudes aromatitzades i tallers culinaris amb plantes i flors autòctones. «Durant la primavera i l’estiu sempre fem molts tallers, on la gent pot identificar, olorar i tocar plantes mentre pren un vermut, gintònic o una ratafia», expliquen.

La proximitat de l’Escala i les ruïnes d’Empúries ha atret molt turisme familiar de les comarques gironines, ja que ofereix una experiència diferent on els sentits prenen protagonisme. El disseny del seu jardí productiu, al costat de les ruïnes d’Empúries, està inspirat en un hortus romà: «Simula una ciutat romana amb una part demostrativa que fomenta la conscienciació ambiental, presentant l’entorn com un atractiu únic».

Les noves infusions ‘Èol’ i ‘Dionís’ ja estan disponibles en la pàgina web de l’empresa, i també es podran trobar en un centenar d’establiments gurmet de les comarques gironines i també a alguna de Barcelona, tot d’espais «on se’ns valorin el producte».

Renovant conceptes

Segons Castañé, cal renovar el concepte que es té de les infusions: «Ens les hem de prendre més per gust i per plaer. Sembla que quan ens prenem una infusió només ho fem per curar-nos, partim d’aquesta base tot i que sabem que totes tenen unes propietats» remarca Castané. De cara a la primavera i l’estiu, recalca, «les infusions poden ser molt refrescants, si es prenen amb gel i fredes perquè a més són dolces, perquè porten estèvia i fonoll, però no porten sucre».

Recuperar el coneixement

El projecte neix de la col·laboració de diversos productors empordanesos de plantes aromàtiques i medicinals de l’Alt i el Baix Empordà, amb l’objectiu de recuperar el coneixement tradicional d’aquestes plantes locals amb propietats curatives, culinàries i aromàtiques.

Les plantes es cultiven en terrenys ecològics propers al mar i a espais naturals protegits, on es treballa artesanalment tot el procés de cultiu. Amb una producció ecològica en petites extensions de terreny a diferents localitzacions com la Tallada d’Empordà, Olives Garrigoles i Sant Sadurní de l’Eura, cada camp conrea plantes aromàtiques específiques adaptades a les condicions de sol i clima locals per obtenir productes de qualitat.