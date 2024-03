«Hem creat un grup d'ajuda a l'Escala per mitigar l’aïllament i la solitud que sovint acompanya el dol»

L’ABS l’Escala posarà en marxa aquest mes d’abril un grup de dol, conduït per Sylvia Miàs, psicòloga i Rbec (Referent de benestar emocional comunitari) de l’ABS l’Escala, i Fanny Jiménez, psicooncòloga de la Fundació Oncolliga Girona. Estan previstes vuit sessions quinzenals, que es realitzaran al Viver d’Empreses de l’Escala. La inscripció és gratuïta. El primer grup de dol a la zona està organitzat conjuntament entre la Fundació Salut Empordà i la Fundació Oncolliga Girona. Les professionals que estan al capdavant remarquen la importància de donar eines i estratègies davant la pèrdua d’un ésser estimat.

La creació d’un grup de dol a l’Escala respon a una petició, una necessitat o un buit que hi havia?

Podríem dir que ha sigut una mica de tot plegat, però sobretot al fet que com a psicòlogues, després d’anys acompanyant persones en situacions de vulnerabilitat, som conscients de moltes de les necessitats que poden tenir els nostres pacients. Ells ens han ensenyat que, a vegades, compartir les experiències amb persones que han passat per un procés similar al teu, fa que et sentis més comprès i acompanyat psicològicament i emocionalment. Tanmateix, era una necessitat que ja fa un temps compartíem també amb l’Esther Batllori, la psicòloga del PSP que fa atenció individual al CAP.

Qui sou les professionals que esteu al capdavant del grup?

Som la Fanny Jiménez, psicooncòloga d’Oncolliga que treballa a la zona de l’Empordà i fa l’acompanyament a pacients oncològics i els seus familiars durant el procés de la malaltia i acompanyament en processos de dol, tant als centres sanitaris, com en consulta i també al domicili i la Sylvia Miàs és psicòloga referent en Benestar Emocional i Salut Comunitària a l’ABS de l’Escala.

Quins són els objectius. Com arriba la gent al grup?

L’objectiu principal és donar suport emocional i acompanyament psicològic a qualsevol persona que hagi patit la pèrdua d’un ésser estimat, de manera grupal. Un altre objectiu és proporcionar coneixement sobre el procés de dol i les possibles fases per les quals podem passar. A més a més, donar eines i estratègies perquè la persona pugui viure aquest moment de la millor manera possible. Pot participar qualsevol persona que hagi patit la pèrdua d’un ésser estimat en l’últim any, sigui per mort accidental o mort per malaltia. Per accedir al grup, simplement, ho ha de comentar al CAP, parlant amb el seu metge de capçalera, la seva infermera o bé, directament, amb alguna de nosaltres dues. Nosaltres ens hi posarem en contacte per fer una primera visita informativa i si el perfil és favorable, ja poden formar part del grup.

Quina es la dinàmica de treball que proposeu durant les sessions?

La idea principal és poder realitzar sessions quinzenals d’una hora i mitja cadascuna. Cada sessió se centrarà en una fase o moment diferent del procés de dol. Els participants podran compartir tota aquella informació que desitgin durant la sessió. Cada persona viu aquest procés d’una manera diferent. Cada camí de dol és únic, tant com la relació que manteníem amb la persona que ha mort i que sempre formarà part de nosaltres.

Tindrà continuïtat en el temps?

Aquest grup de dol, podríem dir, que és el primer grup de dol que es fa a la zona de l’Escala organitzat conjuntament entre la Fundació Salut Empordà i la Fundació Oncolliga Girona. Esperant que els resultats siguin positius i favorables, tenim l’esperança que pugui ser el primer de molts. La proposta és de vuit sessions així que té una durada de tres mesos, aproximadament.

En els darrers anys, han proliferat molt els grups de dol. Com valoreu aquesta evolució en el tractament de la mort i del dol?

Els grups han proliferat en els últims anys perquè cada vegada és més evident la demanda d’acompanyament psicològic i la necessitat de rebre un suport emocional quan estem passant per un procés adaptatiu. La figura del psicòleg s’ha anat normalitzant i la població cada vegada està més oberta a compartir les seves emocions, preocupacions i experiències amb l’objectiu de poder-ho viure de la manera més saludable possible. El grup ajuda a mitigar el sentiment d’aïllament i solitud que sovint acompanya el dol, proporcionant suport emocional i social. No en va, els grups de dol són una prioritat del pla funcional que aquest any s’ha presentat des del programa de benestar emocional i salut comunitària del departament de salut.

Quins altres passos caldria fer més?

Fer-ne difusió, que se sàpiga de la seva existència. És important que les persones en dol tinguin accés a una varietat d’opcions de suport, inclosa la teràpia individual, grups de suport en línia, suport de la família i amics... entre altres per tal que cadascú pugui escollir el tipus de suport amb el qual se sent més còmode.