Trànsit incorporarà per primera vegada dos carrils addicionals de sortida a l'AP-7 pel dispositiu de Setmana Santa

El Servei Català de Trànsit (SCT) incorporarà per primera vegada dos carrils addicionals de sortida de l'AP-7 per afavorir la circulació en l'operatiu especial de Setmana Santa. Així ho ha explicat el director del SCT, Ramon Lamiel, que ha detallat que es situaran als trams entre Montornès del Vallès i Sils i entre Martorell i Banyeres del Penedès. Els carrils s'habilitaran aquest dijous, dia en què es preveu el major nombre de desplaçaments. En concret, Lamiel ha dit que entre dijous i divendres es produiran unes 575.000 desplaçaments de sortida i que n'hi haurà uns 590.000 de retorn. El SCT ha demanat "prudència" als conductors, especialment durant les tardes del divendres i del dissabte, quan es preveuen més sinistres.

El dispositiu especial de trànsit del SCT en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra es posarà en marxa aquest dijous a les 3 de la tarda i finalitzarà el Dilluns de Pasqua a les 24 hores. Entre aquests dies, es preveu que el pic de sortides es registri entre dijous al matí i divendres al migdia i el de tornada el mateix dilluns. De fet, Lamiel ha destacat que no es preveu un augment de la mobilitat durant aquesta Setmana Santa, sinó que "seguirà els mateixos patrons" que la del 2022 i el 2023.

Aquesta mobilitat, segons Lamiel, es distribuirà entre les vies de muntanya i les del litoral català, tant a la Costa Brava com a la Costa Daurada, tot i que la concentració dels desplaçaments tindrà lloc a l'AP-7, una tendència que s'ha repetit en els darrers dos anys després de l'alliberament dels peatges.

Mesures per les operacions de sortida i tornada

Per a millorar la circulació durant l'operació sortida el dijous, el SCT incorporarà per primera vegada dos carrils addicionals a l'AP-7 des de l'àrea de Barcelona cap al sud i el nord. En altres ocasions s'havia habilitat el carril que comprèn els trams entre Montornès del Vallès i Sils, però enguany s'hi sumarà el que es situa entre Martorell i Banyeres del Penedès, en sentit Tarragona, que també estarà muntat el divendres dia 29. En aquests carrils la velocitat màxima estarà limitada a 100 km/h en ambdós sentits.

Pel que fa a altres mesures durant la sortida, Lamiel ha agregat que s'instal·laran nous transfers basculants a l'AP-7 nord entre Sant Celoni i Llinars de Vallès i un també en el tram de direcció sud a Vilafranca. Aquests permetran obrir i tancar els carrils segons les congestions que es produeixin. Així mateix, el SCT limitarà tant dijous a la tarda (entre les 17 h i les 22 h) com divendres al matí (entre les 10 h i les 14 h) les circulacions dels vehicles pesants.

En el marc de l'operació tornada, el SCT instal·larà tres carrils addicionals de retorn a Barcelona a l'AP-7 i a la C-32 Nord, en concret entre Vilafranca i Molins de Rei, entre Sant Celoni, Llinars del Vallès i Montornès, i entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat. En tots ells la velocitat màxima serà de 100 km/h en ambdós sentits i es mantindran les restriccions pels vehicles pesants. Per a fer-ho possible, el director del SCT ha apuntat que es faran servir tres mitjans aeris que seguiran el dispositiu i que també es col·locaran diferents radars en línia en punts conflictius.

El SCT demana "prudència"

Així, Lamiel ha demanat "molta prudència" als conductors que es desplacin per les carreteres aquests dies, i ha posat el focus especialment en els trajectes per les vies secundàries al voltant dels llocs d'estada o d'activitat, que és on es produeixen, segons ha dit, la majoria dels sinistres. El director ha alertat que el 60% dels accidents s'acumulen a les tardes, especialment les del divendres i el dissabte, i ho ha atribuït a l'augment de fatiga o la falta de visibilitat. "No podem abaixar la guàrdia", ha alertat Lamiel.

Pel que fa a les condicions meteorològiques, Lamiel ha explicat que no es preveu que la pluja causi problemes durant l'operació sortida, però que sí que caldrà estar atents durant la tornada, especialment el diumenge a la tarda. "Ens fa patir relativament, perquè la pluja ens pot ocasionar problemes per muntar el sistema de mesures, però les previsions canvien cada sis hores i ho tindrem tot a punt", ha argumentat.