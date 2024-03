Detingut un menor que circulava amb un cotxe robat i que es va accidentar després de saltar-se un control

Els Mossos d'Esquadra van detenir a Sant Martí d’Empúries, un menor d’edat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària, per conduir sense haver obtingut mai el permís i conducció temerària, un delicte de robatori o furt d’ús de vehicle, resistència i desobediència als agents de l’autoritat i danys.

Els fets van tenir lloc el 24 de març a la carretera GI-623, dins el terme municipal de l’Escala, on els agents havien establert un control de drogues i alcohol.Cap a un quart de dues de la matinada els agents van indicar al conductor d’un vehicle que s’apropava al control que s’aturés, per tal de fer les proves d’alcoholèmia. L’home en lloc d’aturar-se va accelerar i va continuar la marxa en sentit Sant Martí d’Empúries. Els agents van seguir el conductor fugitiu, que circulava temeràriament sense respectar cap senyal de trànsit, fins que es va accidentar contra el mur d’una casa al mateix nucli de la població de Sant Martí d’Empúries.

Després de comprovar l’estat físic dels tres nois que hi havia dins del cotxe i veure que no tenien ferides, els van identificar. Tot seguit, van comprovar que el conductor era menor i, per tant, no havia obtingut mai cap permís de conduir. En fer les proves d’alcohol i drogues va donar negatiu a totes dues.També van constatar que el vehicle l’havia sostret poques hores abans a Ventalló. El detingut va ser lliurat als seus tutors legals i serà citat per declarar sobre els fets davant la fiscalia de menors quan sigui requerit.