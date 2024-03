Pere Torrent, alcalde de Peralada durant 16 anys, rebrà el Roc d’Or

El ple de l’Ajuntament de Peralada va aprovar per unanimitat, dijous passat, la concessió del guardó del Roc d’Or a l’exalcalde Pere Torrent i Martín que s’atorga, entre d’altres, a les persones que han sigut regidors del municipi durant 12 anys seguits o 16 d’alterns.

Pere Torrent, informàtic de professió, va entrar l’any 2007 com a cap de llista d’UIP (Unió Independent Peraladenca) substituint a l’anterior alcalde peraladenc, Joan Padern, que governava el municipi des de l’any 1987. Posteriorment, es va passar a Convergència i Unió (CiU) per Peralada i Vilanova de la Muga, i el darrer mandat per la candidatura de Junts per Peralada i Vilanova.

La concessió del Roc d’Or de l’Ajuntament de la vila comtal serà un acte privat, segons ha explicat l’actual alcalde de Peralada, Miquel Brugat. L’últim veí del municipi que va rebre aquest guardó, l’any 2021, va ser el jutge de pau Ramon Clos, que va exercir aquest càrrec durant 22 anys. El llavors alcalde de Peralada, Pere Torrent, va destacar la professionalitat, dedicació i lleialtat a la comunitat de l’homenatjat, que es va distingir sempre per la vocació de servei.